Haberler Yaşam Haberleri Kelkit’te sobaya dökülen tiner parladı: 1 kişi ağır yaralandı!
Giriş Tarihi: 29.04.2026 21:04

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen olayda, sobayı yakmak için dökülen tiner bir anda parladı. 22 yaşındaki şahısta çıkan yangın sonrası ciddi yanıklar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Yeni Sanayi Sitesi'nde E.K.'ye ait iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.A.K. (22), babasına ait iş yerindeki sobayı yakmak için tiner döktüğü sırada tiner parladı.

Bir anda alev alan tiner nedeniyle H.A.K. alevler içerisinde kalırken iş yerinde de yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.A.K.'nin vücudunda ciddi yanıklar oluştu.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Gencin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

