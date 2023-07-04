Keloğlan Karakterleri - Keloğlan Karakterlerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Nesilden nesile aktarılan Türk yapımı imgesel masallardan biri de keloğlan masallarıdır. Keloğlan karakterleri arasında çizgi diziye ve masallara adını veren başkarakter Keloğlan'dır. Keloğlan çizgi film karakterleri arasında Keloğlandan sonra en bilindikleri Keloğlan'ın annesi, Balkız ve Bilgecan Dede olsa gerek. Keloğlan karakterler ve özellikleri hem eğlenceli hem de bir o kadar öğretici niteliğe sahiptir. Keloğlan çizgi dizisi çocukların hayal gücünün genişlemesine yardımcı olur.

Keloğlan Karakterleri

Keloğlan, masal, fıkra ve benzer halk anlatılarında adı geçen saçı olamayan masal kahramanıdır. Masalın filminden sonra şimdilerde de bir de çizgi dizisi yayınlanmaktadır. Macera, komedi ve fantastik özelliklere sahip çizgi dizi yediden yetmişe herkesi ekranlara kilitlemiştir. Çizgi dizi doğruluğu, dürüstlüğü ve iyiliği konu alır. Başkarakteri çizgi diziye de adını veren azimli ve dürüst bir çocuk olan Keloğlan karakteridir.

Keloğlan Karakterlerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri