Keloğlan Karakterleri - Keloğlan Karakterlerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Türk masal kahramanı Keloğlan’ın maceralarının konu edindiği Keloğlan masalları hala günümüzde oldukça fazla rağbet görmektedir. Keloğlan karakterleri, sevecen karakterlerden oluştuğu gibi kötü kalpli karakterleri de vardır. keloğlan çizgi film karakterleri, aynı köyde yaşayan insanların etrafında döner. keloğlan karakterler ve özellikleri olarak doğruluk, dürüstlük ve iyilik temel alınır. Tabi ki iyiliğin karşısında duran kötülük ile mücadele edilir.
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Nesilden nesile aktarılan Türk yapımı imgesel masallardan biri de keloğlan masallarıdır. Keloğlan karakterleri arasında çizgi diziye ve masallara adını veren başkarakter Keloğlan'dır. Keloğlan çizgi film karakterleri arasında Keloğlandan sonra en bilindikleri Keloğlan'ın annesi, Balkız ve Bilgecan Dede olsa gerek. Keloğlan karakterler ve özellikleri hem eğlenceli hem de bir o kadar öğretici niteliğe sahiptir. Keloğlan çizgi dizisi çocukların hayal gücünün genişlemesine yardımcı olur.
Keloğlan Karakterleri
Keloğlan, masal, fıkra ve benzer halk anlatılarında adı geçen saçı olamayan masal kahramanıdır. Masalın filminden sonra şimdilerde de bir de çizgi dizisi yayınlanmaktadır. Macera, komedi ve fantastik özelliklere sahip çizgi dizi yediden yetmişe herkesi ekranlara kilitlemiştir. Çizgi dizi doğruluğu, dürüstlüğü ve iyiliği konu alır. Başkarakteri çizgi diziye de adını veren azimli ve dürüst bir çocuk olan Keloğlan karakteridir.
Keloğlan Karakterlerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri
Keloğlan, azimli ve dürüst bir çocuktur. hep bir şeyler öğrenmek için Bilgecan Dede'ye danışır. Oldukça sakar bir çocuktur. Babası öldüğünden dolayı annesiyle beraber yaşarlar. Konuşan bir kirpisi vardır.
Bilgecan Dede, adından da anlaşılacağı üzere köyün en bilge kişiliğidir. Çeşitli konularda icatlar, iksirler, ilaçlar yapar. Oldukça da zekidir ve her boş vaktinde kitap okur. Çocuklara bilmedikleri konularda öğütler ve bilgiler verir. fakat bazen unutkanlık yaşar.
Balkız, sarı saçlı güzel ve oldukça zeki bir kızdır. Pratik zekası sayesinde Keloğlanı birçok tehlikeli durumdan kurtarır. Keloğlan'ın aşık olduğu kızdır. Günün büyük bir kısmında Keloğlan ile birliktedir.
Kara, Keloğlan'ın arkadaşıdır. Kolayca sinirlense de iyi bir kişiliğe sahiptir. Esmerdir ve siyah gür saçları vardır. Hareketli bir yapısı vardır. İyi futbol oynar. Kolayca sinirlenir.
Sivri, Keloğlan ve karanın arkadaşıdır. Hayaletten çok korkar. Arkadaşı Kara ile sıkça derede balık tutmaya gider. Çok çalışkandır ve köyde çok çalışır.
Örgülü, Keloğlan'ın arkadaşıdır. Adını tek şekilde sürekli örülmüş olan saçından alır. Oldukça ürkek bir kızdır.
Huysuz, Uzun'un arkadaşıdır. Aslında Uzun'un saflığından ve temiz kalbinden yararlanır. Keloğlan masallarında kötü karakterlerden biridir. Parayı ve altını çok sever. Uzun ile birlikte köyde hırsızlık yaparlar ve başlarını belaya sokarlar. Kara Vezir veya Çirkin Cadı adına çalışmaları ile bilinir. Bu açgözlülüğün beraberinde getirdiği birtakım sorunlara yol açmaktadır.
Uzun, Huysuz'un en yakın ve sadık arkadaşıdır. Uzun boyludur. Yemek yemeği çok sever. Huysuz gibi değildir yani, saf ve masum bir karaktere sahiptir. Huysuz'un kötü emellerine sürekli alet olur.
Sinek: Köyde oturur ve Keloğlan ile sürekli rekabet etmek ister ama başaramaz.
İnatçı: Sinek'in en yakın arkadaşıdır. Adından da anlaşılacağı gibi çok inatçıdır. Sinek'in plan kurmasında hep yardımcı olmuştur.
Tomurcuk: Sinek'in arkadaşıdır. Balkız'la çok dalga geçer.
Kara Vezir: Keloğlan'ın düşmanıdır. Görkemli bir sarayı vardır. Bunun yanı sıra her yerde birçok askerleri vardır. Kara Vezir'in emrinde çıkmayan bu askerler hiç sözünden çıkmazlar. Çünkü hiç zeki değildirler. Keloğlan ve Bilgecan dede ile başa çıkmak için Çirkin Cadı ile sürekli anlaşır ve ona planlarında yardım eder. Çizgi dizinin en kötüsüdür. En büyük amacı sarayı krallığı ele geçirdikten sonra ülkeyi tek başına yönetmektir.
Çirkin Cadı, adından da anlaşılacağı üzere bir cadıdır. Bilgecan Dede'nin düşmanıdır. Güçlerini geri kazanabilmek için hep büyü yapar ve Bilgecan Dede'nin güçlerinin peşindedir. En yakın dostu Kara Vezir olarak görülse de bu dostluk hep bir çıkar ilişkisine dayanır.
Keloğlan'ın annesi, Keloğlan'ı her zaman korur. Sinirlenince yüksek sesle bağırmasıyla bilinir.
Prenses, Keloğlan'ın konuşan, mavi dikenli, dişi kirpisidir.
Karakaçan, Keloğlan'ın eşeğidir. Oldukça akıllıdır. Yük taşıyarak Keloğlan'a yardım eder.
Canavar, köyde ara sıra ortaya çıkan yeşil renkli, büyük sivri dişleri olan korkutucu bir yaratıktır.
Çizmeli Tilki, Çirkin Cadı ve Kara Vezir adına çalışır. Oldukça kurnaz ve tehlikeli bir tilkidir. Tuhaf giysiler giyer.