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Giriş Tarihi: 22.10.2021 20:19 Son Güncelleme: 22.10.2021 20:20

Kemal Kuruçay kimdir? Kemal Kuruçay nereli, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir?

Kemal Kuruçay kimdir? Kemal Kuruçay nereli, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir?

Türk Tiyatro, dizi ve sinema camiasının tanınan ismi Kemal Kuruçay’ın vefat haberi son dakika olarak duyuruldu. Gurbetçiler ve Seksenler dizisinde de yer alan ünlü oyuncunun yaşamını yitirmesi sonrasında olaya ilişkin detaylar merak edilerek “Kemal Kuruçay kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir?” şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Kemal Kuruçay kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Gurbetçiler ve Seksenler gibi pek çok dizi, tiyatro ve sinema projesinde yer almasıyla tanınan ünlü oyuncu Kemal Kuruçay'ın yaşamını yitirdiği bilgisi son dakika olarak duyuruldu. Haberin duyulması sonrasında ünlü oyuncuya ilişkin bilgiler merak edilerek "Kemal Kuruçay kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir?" sorularına cevap aranmaya devam ediliyor.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ, ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Kemal Kuruçay le ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;



Kemal Kuruçay (d. 10 Haziran 1962), Türk oyuncudur.

Kemal Kuruçay, doksanlı yıllarda tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu. O dönem ikilinin birlikte oynadığı İstanbul Bura mı isimli bir sinema filmi vardır. Mehmet Karagül trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra Kemal Kuruçay oyunculuk kariyerine yalnız devam etti.

1996'da ATV televizyonunda yayınlanan Gurbetçiler isimli dizide oynadığı Fırıldak Cemil karakteriyle tanındı ve sevildi. Sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde oynadı.

Kemal Kuruçay, 2002'de TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Özkan Amca karakterini canlandırarak Engin Günaydın ile beraber başrolde yer aldı. 2003 yılında ise sinema filmi Ömerçip'te rol alan oyuncu sonraki yıllarda Şöhretler Kebapçısı (2003), En iyi Arkadaşım (2004), Çılgın Yuva (2005), İnadım İnat (2005), Pulsar (2008), Sevgili Düşmanım (2008), Kutsal Damacana 2: İt Men (2009) gibi yapımlarda çeşitli rollerde oynadı.



Oyuncu 2012 yılından itibaren TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan isimli dizide Villanın Kahyası Şükrü karakterini oynayarak büyük ilgi topladı.

KEMAL KURUÇAY FİLM VE DİZİLERİ

  • 2020 - Ev Yapımı (Kendisi) (Tv Dizisi)
  • 2019- - Seksenler (Seyfi Kanber) (TV Dizisi)
  • 2018 - Bizim Semtin Çocukları (Sinema filmi)
  • 2017 - Çocuklar Duymasın (Osman) (TV Dizisi-Konuk Oyuncu)
  • 2016-2017 - Seksenler (Seyfi Kanber) (TV Dizisi)
  • 2015 - Zilin Sesi (Rüstem) (Sinema filmi)
  • 2014 - Mandıra Filozofu İstanbul (Emlakcı) (Sinema filmi)
  • 2014 - Mandıra Filozofu (Emlakçı) (Sinema filmi)
  • 2014 - Manda Yuvası (Sinema filmi)
  • 2012-2015 - Zengin Kız Fakir Oğlan (Şükrü) (TV dizisi)
  • 2012 - Sıkıysa Yakala (Sinema filmi)
  • 2010 - Yasemince (Faysal) (TV dizisi)
  • 2010 - Harbi Define (Hoca) (Sinema filmi)
  • 2009 - Zoraki Başkan (Mürsel) (TV dizisi)
  • 2009 - Kutsal Damacana 2: İtmen (Ormandakı Adam) (Sinema filmi)
  • 2008 - Çorap Söküğü (TV dizisi)
  • 2008 - Sevgili Düşmanım (Cevahir) (TV dizisi)
  • 2008 - Pulsar (Cazip) (TV dizisi)
  • 2007 - Gemilerde Talim Var (TV dizisi)
  • 2007 - Baba Oluyorum (TV dizisi)
  • 2005 - İnadım inat (TV dizisi)
  • 2005 - Çılgın Yuva (Feramis) (TV dizisi)
  • 2004 - En İyi Arkadaşım (İrfan) (TV dizisi)
  • 2003 - Şöhretler Kebapçısı (Oral) (TV dizisi)
  • 2003 - Ömerçip (Çaycı) (Sinema filmi)
  • 2003 - Sınırlı Aşk (Aleko) (TV dizisi)
  • 2003 - Büyükannenin Konağı (Aşçı Davut) (TV dizisi)
  • 2003 - Bizim Konak (Aşçı Davut) (TV dizisi)
  • 2002 - Zor Baba ve Dünür (Baba) (TV dizisi)
  • 2002 - Reyting Hamdi (Erol) (TV dizisi)
  • 2000 - Alim Dayı (Kadir) (TV dizisi)
  • 1999 - Güvercin (Şoför) (TV dizisi)
  • 1997 - Ana Kuzusu (TV dizisi)
  • 1997 - Yasemince (Aşçı) (TV dizisi)
  • 1996 - Süt Kardeşler (TV dizisi)
  • 1996 - Gurbetçiler (Cemil) (TV dizisi)
  • 1995 - Melek Apartmanı (Sapık) (TV dizisi)
  • 1989 - İstanbul Bura mı? (Servet)
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Kemal Kuruçay kimdir? Kemal Kuruçay nereli, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir?
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