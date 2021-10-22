Kemal Kuruçay kimdir? Kemal Kuruçay nereli, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir?

Gurbetçiler ve Seksenler gibi pek çok dizi, tiyatro ve sinema projesinde yer almasıyla tanınan ünlü oyuncu Kemal Kuruçay'ın yaşamını yitirdiği bilgisi son dakika olarak duyuruldu. Haberin duyulması sonrasında ünlü oyuncuya ilişkin bilgiler merak edilerek "Kemal Kuruçay kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir?" sorularına cevap aranmaya devam ediliyor.
Kemal Kuruçay le ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;
Kemal Kuruçay (d. 10 Haziran 1962), Türk oyuncudur.
Kemal Kuruçay, doksanlı yıllarda tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu. O dönem ikilinin birlikte oynadığı İstanbul Bura mı isimli bir sinema filmi vardır. Mehmet Karagül trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra Kemal Kuruçay oyunculuk kariyerine yalnız devam etti.
1996'da ATV televizyonunda yayınlanan Gurbetçiler isimli dizide oynadığı Fırıldak Cemil karakteriyle tanındı ve sevildi. Sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde oynadı.
Kemal Kuruçay, 2002'de TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Özkan Amca karakterini canlandırarak Engin Günaydın ile beraber başrolde yer aldı. 2003 yılında ise sinema filmi Ömerçip'te rol alan oyuncu sonraki yıllarda Şöhretler Kebapçısı (2003), En iyi Arkadaşım (2004), Çılgın Yuva (2005), İnadım İnat (2005), Pulsar (2008), Sevgili Düşmanım (2008), Kutsal Damacana 2: İt Men (2009) gibi yapımlarda çeşitli rollerde oynadı.
Oyuncu 2012 yılından itibaren TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan isimli dizide Villanın Kahyası Şükrü karakterini oynayarak büyük ilgi topladı.