Kemal Taha öldüğüyle kaldı

Konya'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Muhammed Karaöz aşırı hızla seyrederken, 13 yaşındaki Kemal Taha Keskin'in ölümüne, aynı yaştaki arkadaşı Faik Özgün'ün ise ağır yaralanmasına neden oldu.Acı olay, 17 Nisan akşamı merkez Karatay ilçesi Keçeciler Caddesi üzerinde yaşandı. O tarihte 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Muhammed Karaöz'ün kullandığı otomobil, aşırı hızlı seyir halindeyken okul çıkışı eve gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan ortaokul 7. sınıf öğrencileri Kemal Taha Keskin ile sınıf arkadaşı Faik Özgün'e çarptı. Kemal Taha Keskin olay yerinde öldü, Faik Özgün ise aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muhammed Karaöz hakkında yaşının 18 yaşından küçük olması nedeniyle 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 10 yıla kadar hapis istendi. İddianamede yer alan trafik kaza tespit tutanağına göre Muhammed Karaöz'ün tali kusurlu olduğu yer aldı. Çocukların da yaya geçidi olmayan yerde yolun karşısına geçmeye çalıştığı için kusurlu olduğu belirtildi.Muhammed Karaöz, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti Muhammed Karaöz'ün tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Bu kararın kendilerini ikinci kez öldürdüğünü belirten baba Adem Keskin isyan etti. Keskin, "Oğlumu ellerimle toprağa verdim. Ehliyetsiz bir genç arabasıyla gezip hava atsın diye gencecik bir fidan hayattan koptu. Faik evladımız ise aylarca yoğun bakımda tedavi gördü. Bunun bedeli bu mu? Bizi bir kez daha öldürdüler" dedi.