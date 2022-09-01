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Giriş Tarihi: 1.9.2022 14:22 Son Güncelleme: 1.9.2022 14:22

Kemer Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Kemer Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Kemer; her yıl yerli ve yabancı pek çok turist ağırlayan, koyları, tarihi ve antik kalıntıları ile Antalya’nın en çok ilgi gören ilçelerinden birisidir. Kemer kamp alanları da bu bağlamda pek çok yerli ve yabancı turistin dikkatini çekmektedir. Yeşil ve mavinin muhteşem uyumuna tanıklık etmek isteyen kampçılar; Kemer kamp alanlarını, denize sıfır Kemer çadır kamp yerleri ve Kemer çadır kurulacak yerleri bilmek isterler.

Kemer Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Kemer Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Kemer kamp alanları; çadır kampı, trekking, bisiklet sürme, piknik yapma, denize girme gibi pek çok aktivitenin aynı anda yapılmasına imkan veren alanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle genellikle yaz tatillerinde serin denizlere kendilerini bırakmak isteyen kampçılar Kemerde yer alan denize sıfır çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerleri araştırırlar. Araştırmalarında ise kamp alanlarının sağladığı imkanlara, ulaşımına ve ücretli olup olmadığına dikkat ederler.

Kemer Kamp Alanları

Maden Koyu Kamp Alanı: Antalya şehir merkezine 70 km uzaklıkta bulunan Maden Koyu, Kemer kamp alanları içerisinde en çok tercih edilenleri arasındadır. Mavi ve yeşilin muhteşem uyumunu izleyebileceğiniz bu kamp alanına ulaşım oldukça kolaydır. İçerisinde bisiklet yolları, çeşme gibi imkanları bulunan Maden Koyu kamp alanı ücretsizdir. Ancak içerisinde gıda ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir tesis bulunmadığından, bu tür ihtiyaçların kampa gelmeden önce karşılanması gereklidir.

Beycik Bükü Kamp Alanı: Maden Koyu'na oldukça yakın bir konumda yer alan Beycik Bükü kamp alanı son dönemde kampçıların dikkatini çeken bir alan haline gelmiştir. Bu nedenle son dönemde kalabalık olarak nitelendirilebilir. Ücretsiz bir şekilde kamp yapmayı sağlayan bu alanda herhangi bir işletme bulunmamaktadır. Bu nedenle gitmeden önce hazırlıklı olunmalıdır. Ayrıca Beycik Bükü kamp alanında çeşme, duş, tuvalet gibi imkanlar da bulunmamaktadır.

Alacasu Koyu Kamp Alanı: Kemer- Çamyuva'da yer alan Alacasu Cennet Koyu Kamp alanı; denizin maviliği, yeşil bitki örtüsü ve dağlık alanların birleştiği muhteşem bir konumda yer alır. Bu alanda hem çadır kampı hem de karavan kampı için alan vardır. Genellikle yaz mevsimlerinde kamp yapmak için ideal olan bu kamp alanı ücretsizdir. Ancak kamp alanı içerisinde herhangi bir tesis bulunmamaktadır. Kampçıların kamp alanına gelmeden ihtiyaçlarını karşılayıp gelmesi gereklidir. Kamp alanında tuvalet, temiz su imkanları bulunur.

Phaselis Antik Kenti: Bostanlık koyu olarak da geçen bu alan Antalya şehir merkezine 60 km uzaklıkta yer alır. Denize sınıf konumda yer alan bu kamp alanında balık tutabilir, yüzebilir, yürüyüş ve piknik yapabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde kamp yapabileceğiniz bu alanda yeme, içme, tuvalet ve temiz su ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir tesis yer almamaktadır. Bu nedenle Phaselis kamp alanına gelirken ihtiyaçların belirlenip ona göre gelinmesi daha sağlıklı bir seçim olacaktır.

Beldibi Gizli Koy Kamp Alanı: Antalya'nın saklı cennetlerinden biri olan bu koy, eşsiz doğası ile insana huzur veren bir ortam sunar. Saklı kalmış bu güzelliklerin seyir zevki veren manzarasında kamp kurabilir, denize girebilir ve piknik yapabilirsiniz. Çadır kampı için oldukça ideal olan bu koyda herhangi bir tesis ya da işletme bulunmaz. Bu nedenle kamp alanına gelmeden ihtiyaçların tamamlanıp gelinmesi gereklidir.

Çamyuva Sahili Kamp Alanı: Kemer ilçesine biraz uzak bir konumda yer alan bu kamp alanında doğa ile iç içe ücretsiz bir şekilde kamp yapabilirsiniz. Ayrıca etrafta bulunan antik kent kalıntılarını ziyaret edebilir, piknik yapabilirsiniz. Ancak çadırınızı kurabileceğiniz bu kamp alanında herhangi bir tesis bulunmadığından ihtiyaçlarınızı gelmeden önce karşılamanız gereklidir.

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Kemer Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Kemer Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler
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