Kemer Kaş Arası Kaç Km? Kaş Kemer Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Kaş Antalya il sınırları içerisinde yer alan, oldukça özgün ve sakin bir tatil beldesidir. Fethiye'nin güneydoğusunda, Akdeniz'in kıyısında konumlanan Kaş, doğal güzellikleriyle ünlüdür. Özellikle tarihi yapıları ve denizin kenarındaki şirin köyleriyle Kaş, alternatif turizmin önemli merkezlerinden biridir. Kaş'a gelenler antik kalıntıları ve kaya mezarları gibi tarihsel zenginlikleri keşfetme fırsatı bulurlar. Kemer Kaş arası kaç km ve kaç saat sürer gibi sorular bu yüzden sorulur.

Kemer Kaş Arası Kaç Km?

Kemer ile Kaş arasındaki yolculuk, kara yolu üzerinden yaklaşık 140 kilometre civarındadır. Her iki yerleşim yeri de Antalya il sınırları içinde yer alsa da Kemer ve Kaş arasında oldukça farklı coğrafi özellikler bulunur.

Kaş Kemer Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Kemer ile Kaş arasındaki yolculuk yaklaşık olarak 2 saat sürmektedir. Bu süre, güzergahın durumu ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yolculuk boyunca geçilecek kasabalar ve doğal alanlar, ziyaretçilere güzel bir manzara sunar. Yola çıkmadan önce, özellikle yaz sezonunda trafik durumu göz önünde bulundurulmalıdır, çünkü turist akışının yoğun olduğu dönemde trafik tıkanıklıkları yaşanabilir. Ancak, genel olarak yolculuk, sakin ve rahat geçmektedir ve manzara eşliğinde yapılan bu kısa seyahat, bu güzel tatilin bir parçası haline gelir.