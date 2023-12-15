Kemerlerin ölçüsü, kullanım amacına, malzemesine ve tasarımına göre değişiklik gösterir. Standart kemer ölçüleri genellikle santimetre veya inç cinsinden belirlenir. Ancak kişinin bedenine, kemerin kullanılacağı giysinin türüne ve tarzına göre özel ölçüler de tercih edilebilir. Kemer ölçüsü nasıl alınır, kemer bedenimi nasıl öğrenirim gibi konular şık görünmenin birer anahtarıdır.

Kemer Ölçüsü Nasıl Alınır?

Kemer ölçüsü almak oldukça basittir ve genellikle belinizin çevresini ölçerek yapılır. Kemer bedeninizi öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Bir mezura veya esnek bir mezurayla belinizin doğal noktasını bulun. Genellikle bu nokta, vücudunuzun doğal olarak büküldüğü ve belin en dar noktası olarak adlandırılır.

Belinizi çevreleyen mezurayı veya şeridi bu noktada sıkıca sarın, ancak çok sıkmayın. Kemerinizi genellikle takacağınız yere doğru bir referans noktası olarak kullanabilirsiniz.

Mezura veya şerit, belinizin etrafında tam tur yapınca kaç santimetre veya inç olduğunu ölçün.

Ölçtüğünüz değer, kemerin bedenini belirtir. Genellikle kemerler standart bedenlere sahiptir, örneğin, XS, S, M, L, XL gibi. Bazı kemerlerde ise bel ölçüsü doğrudan santimetre veya inç cinsinden belirtilir.

Kemer Bedenimi Nasıl Öğrenirim?

Elbisenizin, pantolonunuzun veya eteğinizin bel hattında giyeceğiniz kemerin bedenini ölçmek için belinizin etrafını mezura ile ölçün. Mezura belinizin en dar noktasında olmalıdır. Ölçtüğünüz bu değer, genellikle kemer bedeninizi belirler. Ölçüyü aldıktan sonra kemerin ölçü tablosuna bakarak size en uygun bedeni seçebilirsiniz. Standart bedenler genellikle XS, S, M, L, XL gibi isimlendirilir veya bel ölçüsü doğrudan santimetre veya inç cinsinden belirtilir.