Kemer Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Kemer Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Kemer'in muhteşem doğal güzelliklerinin yanında Phaselis ve Olimpos gibi antik kentler de turistler tarafından büyük ilgi görmektedir. Bölgede bulunan mağaralar ve yörük kültürünü yaşatan açık hava müzesi de insanlar tarafından rağbet gören yerlerdir. Tatil beldesi olan Kemer'in bu cezbedici güzelliklerine ulaşmak isteyenler Kemer otogarı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir ve merkeze yakın mı sorularına cevap aramaktadırlar.

Kemer Otogarı Nerede?

1990 yıllarda faaliyete geçmiş olan Kemer Otogarı Kemer ilçesinin Arslanbucak mahallesinde hizmet vermektedir. Antalya'da ilçeler arasında ulaşım sağlayan Kemer otogarı diğer şehirlere de seferler düzenlemektedir. Özellikle de yaz mevsiminde çok sayıda yerli ve yabancı turiste ulaşım imkanı sağlamaktadır.

Kemer Otogarına Nasıl Gidilir?

Kemer ilçesinin Arslanbucak mahallesinde bulunan Kemer otogarına ulaşım ilçelerden ve şehir merkezinden otobüs ve minibüslere binerek sağlanabilir. Antalya dışından gelenler ise otobüs firmalarının servis araçlarını kullanarak Kemer otogarına ulaşabilirler.

İlçenin işlek olan caddelerinde durakları bulunan minibüsler ile sabah erken saatlerinden başlayarak gece 23.00'a kadar otogara ulaşmak mümkün. 24 saat hizmet veren taksilere binmek de bir alternatif olabilir.

Kemer Otogarı Merkeze Yakın mı?

Kemer merkezde bulunanlar ilçenin her yerinden yürüyerek kısa bir sürede otogara ulaşabilir. Yürümek istemeyenler ise minibüslerle ve taksilerle de kolayca ulaşım sağlayabilir. Otogar ilçe merkezine yakın bir konumdadır ve ulaşımda hiçbir sorun yaşanmaz.