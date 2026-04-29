Kemeraltı esnafından Otopark isyanı! Çankaya katlı otoparkı yıkılmasın

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesi ile Kemeraltı Çarşına alış verişe gelen vatandaşların yoğun olarak kullandığı Çankaya Katlı Otoparkını kapattı. Ardından da yıkım kararı aldı. Kararı protesto eden esnaf geçtiğimiz günlerde kepenk indirme eylemi yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yıkım kararını geri çekmesini isteyen esnaf yapının güçlendirilmesini talep etti.

İZBB'nin taleplere kayıtsız kalması üzerine bu sefer esnaf pankart açıp İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın makamının da bulunduğu Egemenlik Evi Binasına yürüdü.

ÜCRETLER ÇOK YÜKSEK

Otoparkın kapatılması ile birlikte müşteri kaybına uğradıklarını ifade eden esnaf otopark ücretlerine yapılan fahiş zammın da geri çekilmesini talep etti.

MUHATAP BULAMIYORUZ

Grup adına açıklama yapan Kemeraltı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, daha önce de esnafın sesini duyurmak için çeşitli protesto eylemleri yaptıklarını hatırlattı. Yetkililere bir türlü ulaşamadıklarını belirten Bilici: "Maalesef sesimizi duyan olmadı. Kavga çıkarmak için değil ekmeğimize sahip çıkmak için buradayız. Bu bir milat. Geri dönüş olmazsa oturma eylemi başlatacağız. Bundan sonra ulaşamazsak oturma, açlık eylemi gibi ekmeğimize sahip çıkmakta ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. 10 bin ıslak imzamızı İzmir Valimize teslim ettik. Vali bey de buranın yıkılacağına inanmıyor. Bir tek vali bey ile görüşebildik. Büyükşehir belediye başkanına hatta sekreterine bile ulaşamadık. Konak Belediye Başkanı ile görüştük. O da benim yetki alanımda değil dedi. Biz karşımızda muhatap alacak yetkili bulamıyoruz" diye konuştu.

ESNAF KAN AĞLIYOR AVM KAZANIYOR

Otoparkın kapatılması ile birlikte esnafın işlerinde büyük düşüş yaşandığını bu durumdan AVM'lerin kazançlı çıktığını belirten İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Buyrukçu ise, "Söylenecek şeyler kifayetsiz kalıyor. Düğün sezonu başlıyor. Sorun, sadece esnafın, giyimcinin sorunu değil, vatandaşın da sorunu. Vatandaşımızı da bize destek olmaya. En çok şikayet eden vatandaş. Arabasını koyacak yer bulamıyor. Esnaf kan ağlarken AVM' kazanıyor. Yetkililer bir gelsin, görünsün. Esnafımıza duruma anlatsın. Büyükşehir belediye başkanı esnaf ile kucaklaşıp, derdini anlatmalı." İfadelerini kullandı.