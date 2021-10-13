Kemer’de yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesin Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası akşam saatlerinde çıkan orman yangını bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle geniş alana yayıldı. Kara ekipleri yangına arazinin sapr ve uçurum olması nedeni ile kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcıyor. Akşam saatlerinde dağlık ve sarp alanda sağanak yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.

YOĞUN ÇABA HARCIYORUZ

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Kemer Orman Şefliği ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri müdahale için yangının olduğu alan çalışma başlattı. Ekipler, arazinin barp ve uçurum olması nedeni ile karadan müdahalenin imkansızlaştığını kaydetti. Ayevlerin kontrol altına alabilmek için havanın aydınlanması ile birlikte 2 helikopter ile başladığını kaydetti.