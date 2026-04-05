Kemik çimentosuyla bacağı kurtarıldı

Şükrü Bayrak, 22 yıl önce askeri araç kazasında gazi oldu. Sağ bacağındaki rahatsızlık 2023'te yeniden nüksetti, sonrasında enfeksiyon arttı ve amputasyon önerildi. Konya'da uygulanan özel tedaviyle bacağı kurtarıldı. 1.5 ayda enfeksiyon temizlendi, yeni kemik oluşumu sağlandı. Taburcu edilen Bayrak, "Devletim için gerekirse yine görev alırım" diyerek fedakârlık vurgusu yaptı. İki çocuk babası olan Bayrak, vatan hizmetine bağlılığını güçlü ifadelerle dile getirdi. Kemik çimentosu tedavisi, enfekte veya hasarlı kemik bölgesine antibiyotikli özel bir dolgu maddesi yerleştirilmesi yöntemi olarak biliniyor. Bu madde enfeksiyonu kontrol altına alırken, kemiği destekleyerek yeni kemik dokusunun oluşmasına zemin hazırlıyor. Yöntem özellikle ciddi enfeksiyon ve kemik kaybı durumlarında uygulanıyor.