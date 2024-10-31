Kemik Erimesine Hangi Bölüm Bakar? Kemik Erimesi İçin Hangi Doktora Gitmeliyim?

Tıbbi adı osteoporoz olan kemik erimesi vücuttaki kemik dokusunun incelmesiyle birlikte meydana gelen bir sağlık sorunudur. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda ve yaşlı bireylerde yaygın olarak gözlemlenir. Kemik erimesi için hangi doktora gitmeliyim sorusu ile kemik erimesine hangi bölüm bakar sorularının yanıtları kemik sağlığını korumak isteyenler ve tedaviye ihtiyaç duyan hastalar için elzemdir.

Kemik Erimesine Hangi Bölüm Bakar?

Kemik erimesi multidisipliner bir yaklaşım gerektiren bir rahatsızlık olduğu için tedavisinde birden fazla tıbbi bölüm görev alır. Hastanın durumuna göre teşhis ve tedavi süreçleri, farklı branşlardaki uzmanlar tarafından yönetilir. Her bir tıbbi bölüm, kemik erimesi tedavisinde farklı bir rol üstlenir ve hastanın ihtiyaçlarına göre en uygun tedavi planı belirlenir. Kemik erimesine bakan bölümler;

1. Kadın Hastalıkları ve Doğum

Özellikle menopoz sonrası dönemde kadınlarda östrojen seviyesinin düşmesi, kemik erimesine yatkınlığı artırır. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, menopoz sonrası dönemde kemik erimesi riski olan kadınlara yönelik hormon tedavileri ve kemik sağlığını destekleyici önlemler önerir. Bu tedavi, östrojen seviyesinin dengelenmesi ve kemik yoğunluğunun korunmasına yardımcı olur.

2. Ortopedi

Ortopedi bölümü, kemik sağlığıyla doğrudan ilgili bir bölümdür. Ortopedi uzmanları, kemik erimesine bağlı gelişen kırıklar ve diğer iskelet sistemi sorunlarının tedavisinde önemli bir rol oynar. Kemik yoğunluğunu ölçen testler, kırık riskini değerlendirme ve cerrahi müdahaleler gibi tedavi yöntemleri, ortopedi alanında gerçekleştirilir. Ortopedi, kemik erimesi teşhisinde ve tedavisinde yaygın olarak tercih edilen bölümlerden biridir.

3. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Kemik erimesi tedavisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon önemli bir yer tutar. Bu branş kemik erimesine bağlı hareket kısıtlılıklarını, kas ve iskelet sistemi zayıflıklarını ve duruş bozukluklarını tedavi eder. Fizik tedavi uzmanları hastanın kas gücünü artırmaya ve düşme riskini azaltmaya yönelik egzersiz programları hazırlayarak kemik sağlığını destekler. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki bireylerde hareketliliği artırmak ve kemik yoğunluğunu korumak için fizik tedavi uygulanır.

4. Endokrinoloji

Kemik sağlığını etkileyen hormon seviyeleri ve metabolik faktörler, endokrinoloji bölümü tarafından takip edilir. Özellikle tiroid, paratiroid ve diğer hormonlarla ilgili dengesizlikler kemik sağlığını olumsuz etkileyebilir. Endokrinoloji uzmanları, bu dengesizlikleri kontrol altına alarak kemik erimesi riskini azaltmak için tedavi sağlar. Kemik erimesi tanısı konulan pek çok hasta hormon seviyelerinin düzenlenmesi amacıyla endokrinoloji bölümüne yönlendirilir.

5. Dahiliye (İç Hastalıkları)

Kemik erimesi genellikle farklı hastalıklarla ilişkili bir durum olarak ortaya çıkabilir ve ,ç hastalıkları adıyla da bilinen dahiliye bölümü bu ilişkili hastalıkların değerlendirilmesinde rol oynar. Dahiliye uzmanları kemik erimesine neden olabilecek diğer rahatsızlıkları araştırır ve gerektiğinde hastayı ilgili uzmana yönlendirir. Örneğin kalsiyum ve D vitamini eksikliği gibi faktörler kemik sağlığını etkileyebilir ve dahiliye uzmanları bu eksikliklerin tedavisini sağlar.