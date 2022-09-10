Haberler Yaşam Haberleri Kemikleri sızlatan araştırma sonuçlandı: Cani kocanın 'aldatıldım' iddiasına bilirkişi son noktayı koydu
Giriş Tarihi: 10.9.2022 13:57 Son Güncelleme: 10.9.2022 14:10

Kemikleri sızlatan araştırma sonuçlandı: Cani kocanın 'aldatıldım' iddiasına bilirkişi son noktayı koydu

32 yıllık eşi Hanpaşa Özbek'i kendisini aldattığını iddia ederek katleden İsmail Özbek'in iddialarını ciddiye alıp ölen kadının telefonunda "sadakatsizlik var mı" araştırması yapan mahkemenin vicdanları sızlatan kararına bilirkişi son noktayı koydu. Talihsiz kadının aldattığı iddiasına konu olan mesajların Cuma ve bayram tebriği içerikli olduğu, dahası karşı taraftaki erkeğin 'Bacı' şeklinde hitap ettiği saptandı.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Kemikleri sızlatan araştırma sonuçlandı: Cani kocanın ’aldatıldım’ iddiasına bilirkişi son noktayı koydu

İstanbul Ataşehir'de geçen Ocak ayında 32 yıldır evli olduğu 2 çocuk annesi eşi Hanpaşa Özbek'i kendisini aldattığı gerekçesiyle katleden İsmail Özbek, klasik bir savunmaya başvurup "aldatıldım" dedi.

Eşini öldüren erkeklerin haksız tahrikten faydalanmak için "aldatıldım" savunmasına sığındığın altını çizen savcılık, "Zaten öldürüldüğü için eşinin kendisi hakkındaki iddialarını yalanlama şansı yok. Ceza indirimi sağlamak eşe karşı şiddet suçlarını artırır" dedi. Ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

"ÖLEN KADIN SADAKATSİZ MİYDİ" ARAŞTIRMASI

Mahkeme ise İsmail Özbek'in 'aldatılma' iddiasını dikkate alıp adeta ölen kadının kemiklerini sızlatan bir karara imza attı. Katledilen kadının telefonun bilirkişi tarafından incelenerek 'sadakatsizlik olarak değerlendirilmesi mümkün bir resim, konuşma içeriği ve benzeri materyal' bulunup bulunmadığının tespit edilmesi istedi.

BİLİRKİŞİ: SADAKATSİZLİK YOK

Mahkemenin istediği o skandal araştırma sonuçlandı. Bilirkişi, Hanpaşa Özbek'in telefonunu inceledikten sonra "Galeri içerisinde ve silinen medyalar arasında herhangi bir sadakatsizlik olarak nitelendirilebilecek özel nitelikli fotoğraf, video ve ses kaydı olmadığı tespit edildi" dedi.

CANİ KOCANIN SAVUNMASI ÇÜRÜDÜ, "BACI" DEMİŞ

Cani kocanın cinayetten önce eşinin bir erkekle mesajlaştığını görmesi üzerine aldatıldığını anlayarak cinayeti işlediği iddiası da telefonda araştırıldı. O mesajlaşmanın içeriğindeki iddiaya konu erkeğin Hanpaşa Özbek'e Cuma ve bayram mesajları atarak "bacı" şeklinde hitap ettiği ortaya çıktı. Bir başka erkekle konuşması da mercek altına alınan kadının "Alim enişte" olarak kaydettiği kişiyle herhangi bir arama ve mesaj kaydı bulunmadığı, Whatsapp konuşmasında yapılan incelemede ise sadakatsizlik olarak nitelendirilebilecek yazı, resim ve ses kaydı olmadığı raporda gözler önüne serildi.

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Kemikleri sızlatan araştırma sonuçlandı: Cani kocanın 'aldatıldım' iddiasına bilirkişi son noktayı koydu
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