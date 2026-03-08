Kenan Hoca’ya öğrencilerden duygulandıran sürpriz

Olay, Trabzon'daki Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Ayfer Karakullukçu İlkokulu 4/F sınıfı öğretmeni olan 61 yaşındaki Kenan Şahin'in kalp krizi geçirdiğini öğrenen öğrencileri, velilerinin desteğiyle hastane önünde bir araya geldi.

Öğrencilerinin hastane önünde toplandığını öğrenen öğretmen Şahin ise tedavi gördüğü odanın penceresine çıkarak öğrencilerini selamladı. Pencereden öğrencilerini gören Şahin duygulanırken, öğrenciler de öğretmenlerini alkışlarla ve el sallayarak karşıladı. Yaşanan o anlar, Türk sinemasının unutulmaz filmi Hababam Sınıfı'ndaki Mahmut Hoca sahnesini hatırlattı. Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü.

Hastanedeki tedavisi devam eden öğretmen Kenan Şahin, öğrencilerinin sürprizi karşısında çok duygulandığını belirterek sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Şahin, öğrencilerinin ve velilerin desteğinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek en kısa sürede iyileşip yeniden okuluna dönmeyi umut ettiğini dile getirdi.

Sürprizin hazırlanmasına yardımcı olan velilerden Emirhan Boz ise çocukların öğretmenlerinin rahatsızlandığını öğrenince çok üzüldüklerini belirterek, hastaneye girmelerinin zor olabileceğini düşündükleri için böyle bir sürpriz planladıklarını söyledi. Boz, yaşanan anların hem öğrenciler hem de öğretmenleri için unutulmaz bir hatıra olduğunu ifade etti.