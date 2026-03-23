Kenan Kıran’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da bir süredir hastanede tedavi gören SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran'ın annesi 80 yaşındaki Yaşa Kıran, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kıran'ın cenaze namazı ikindi vakti Gaziosmanpaşa'da bulunan Pazariçi Camii'nde kılındı.

Cenazede medya ve siyaset dünyasından çok sayıda insan bulunurken İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu ve SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek katıldı. Aynı zamanda cami çevresine birçok kişi çelenk gönderdi. Çelenk gönderenler arasında, Turkuvaz Medya Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci yer aldı. Kıran, kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Mezarlığı'na defnedildi.