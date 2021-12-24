Kendi yaptığı teleskoplarla uzayı inceliyor

Tekstil sektöründen emekli olduğunu belirten Şenol Şanlı, "Yaklaşık 22 yıldır amatör olarak teleskop yapımı, astro fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Kendi yaptığım teleskopla gözlemler yapıyorum ve meraklılarına gözlemler yaptırıyorum. Öğrendiğim bilgileri okuldaki seminerlerde paylaşıyorum. Gökyüzündeki yıldızları mahallemin sokakları gibi tanıyorum. Gökyüzünde 88 tane takım yıldızı var, hepsini gözlemliyorum. 12 ay boyunca Ayın dolunay hâlinin 12 ayrı fotoğrafını çektim. Bunları tek bir karede bir araya getirdim. 2021 yılının Mayıs ayında Ay, Dünyaya en yakın mesafe olan 357 Bin kilometreye kadar yaklaştı. Aralık ayında ise 405 Bin kilometreye kadar uzaklaştı. Gezegenleri de gözlemliyorum. Eğer Güneş battıktan sonra batı yönüne bakarsanız Venüs, Satürn ve Jüpiter gezegenini çok parlak olarak görebilirsiniz" dedi.