Kendi yaptığı teleskoplarla uzayı inceliyor

İçindeki uzay tutkusunu çocukluk çağlarından beri sürdüren Şenol Şanlı, yaptığı inceleme ve araştırmaların ardından kendi teleskobunu yapmaya karar verdi.
Uzun uğraşlar sonucu teleskop imal etmeyi başaran ve irili ufaklı çok sayıda teleskop yapan Şanlı, her gün belirli saatlerde gökyüzü ve gezegenleri inceliyor.
Gezegenlerin hareketlerini inceleyerek fotoğraflayan ve ayın yıl boyunca hareketleri ile dünyaya uzaklığını an be an ölçen uzay meraklısı vatandaş, o anların fotoğraf ve videolarını da çekti.
OKULLARDA ÇOCUKLARA DA ANLATIYOR
Tam bir bilim ve uzay tutkunu olan Şanlı, teleskopla ilgili bildiği bütün bilgileri okullarda çocuklara da aktarıyor.
Tekstil sektöründen emekli olduğunu belirten Şenol Şanlı, "Yaklaşık 22 yıldır amatör olarak teleskop yapımı, astro fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Kendi yaptığım teleskopla gözlemler yapıyorum ve meraklılarına gözlemler yaptırıyorum. Öğrendiğim bilgileri okuldaki seminerlerde paylaşıyorum. Gökyüzündeki yıldızları mahallemin sokakları gibi tanıyorum. Gökyüzünde 88 tane takım yıldızı var, hepsini gözlemliyorum. 12 ay boyunca Ayın dolunay hâlinin 12 ayrı fotoğrafını çektim. Bunları tek bir karede bir araya getirdim. 2021 yılının Mayıs ayında Ay, Dünyaya en yakın mesafe olan 357 Bin kilometreye kadar yaklaştı. Aralık ayında ise 405 Bin kilometreye kadar uzaklaştı. Gezegenleri de gözlemliyorum. Eğer Güneş battıktan sonra batı yönüne bakarsanız Venüs, Satürn ve Jüpiter gezegenini çok parlak olarak görebilirsiniz" dedi.