Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşı dolandırmışlardı: Tutuklandılar

Tunceli'de, kendilerini kamu görevlisi (polis, savcı) olarak tanıtarak bir vatandaşı 1 milyon 220 bin TL dolandıran şahıslara yönelik Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından Artvin, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Tunceli'ye getirilen ve sorguları tamamlanan 8 kişi mahkemeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, vatandaşları bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.