Haberler Yaşam Haberleri Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşı dolandırmışlardı: Tutuklandılar
Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:23 Son Güncelleme: 29.11.2024 10:42

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşı dolandırmışlardı: Tutuklandılar

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşı 1 milyon 220 bin TL dolandıran 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşı dolandırmışlardı: Tutuklandılar

Tunceli'de, kendilerini kamu görevlisi (polis, savcı) olarak tanıtarak bir vatandaşı 1 milyon 220 bin TL dolandıran şahıslara yönelik Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından Artvin, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Tunceli'ye getirilen ve sorguları tamamlanan 8 kişi mahkemeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yetkililer, vatandaşları bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşı dolandırmışlardı: Tutuklandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA