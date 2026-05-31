"Kendimi vuracaktım" diye savunmuştu... Planlı infaz yalanını çelenk ve o mesaj çürüttü!

O ÇELENGİN SIRRINI İTİRAF ETTİ

Şüpheli Serkan Ürkmez, fezlekede yer verilen ifadesinde eşi ile arasındaki sorunları düzeltmeye çalıştığını savundu. Olay günü çocuklarını görmek için eve gittiği esnada eşini durakta gördüğünü söyleyen Ürkmez, eşinin yanına giderek sarılmaya ve konuşmaya çalıştığını iddia etti.

Olay günü alkollü olduğunu ve yanında silah bulunduğunu belirten Ürkmez, ne olduğunu anlamadan silahın ateş aldığını, eşini değil kendini öldürmek istediğini ve üzgün olduğunu ifade etti. Şüpheli Ürkmez, daha önce eşine yolladığı çelengi kendini öldürmeye karar verdiği için gönderdiğini, sosyal medyada yaptığı silahlı paylaşımdaki "Birazdan her şey son bulacak" ifadesini de kendisi için yazdığını öne sürdü.