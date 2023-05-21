Kendine küfrettirip para istiyorlar

İçinde avukatlarında olduğu "sosyal medya çetesi" hakkında dava açıldı. Sosyal medyada kadınlara ait sahte hesaplar açarak tanıştıkları kişileri taciz suçlamasıyla dolandırdıkları öne sürülen 10'u avukat 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Mağdurlardan Rabia Ç. (18), "Benim adıma açtırdıkları hesabı başka biri kullanıyordu. Tanımadığım erkeklerle tahrik edici konuşmalar yaparak, beni taciz etmelerini sağladılar " diyerek şikayetçi oldu. İddiaya göre şebeke, kadınları işe alıp, sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunmaya başladı. Provakatif paylaşımlara tepki ve küfürle karşılık veren kullanıcılar hakkında ise davalar açılması sağlandı. Hakkında dava açılan kullanıcılara "Uzlaşma kapsamında para ödersen şikâyetçi olmaktan vaz geçerim" diyen şebeke elamanları bu yöntemle çok sayıda kişiden para toplayarak dolandırdı.Yargıdaki"uzlaşma" kurumunu istismar eden bazı art niyetli şahıslar kendilerine önce hakaret ettirip, ardından da para talep ederken, mahkemeden örnek karar geldi. Semi E., cep telefonunu 11 bin TL'den satışa çıkarıp internet sitesine koydu. Batuhan K., mesaj yazıp, "Paşam hala satılık mı" diye sordu ve 'Evet' yanıtını alınca 6 bin TL teklif etti. Telefon sahibi, düşük teklife sinirlenip küfredince Batuhan K. hemen savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "hakaret" suçuna maruz kalıp bunu adeta bir gelir kapısı haline getirenlerin varlığından hareketle dikkat çeken bir araştırma yaptı. Batuhan K.'nin kayıtlarını araştıran savcılık, 120 ayrı şikayetinin bulunduğunu belirledi. Savcılık gelir elde etme amaçlı yapılan eylemi, "Dolandırıcılık suçu" kapsamında görerek, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi