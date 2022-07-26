Kendini vurduğu söylenen Elif’in kardeşi konuştu: Ablamı öldürdüler

Erzurum'da geçtiğimiz günlerde Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapan 35 yaşındaki Elif Gölveren, aynı bölümden meslektaşı olan ve en yakın arkadaşı Dr.Mesliha Gezen ile birlikte bir kafede buluştu. Buluşmaya Mesliha Gezen'in eşide geldi. Kafede birlikte vakit geçiren grup ardından kent merkezinde boş bir arazide av tüfeği ile atış yapmak istedi. Kendilerine vurmak için hedefler koyan grup, av tüfeği ile ateş etmeye başladı. O sırada iddiaya göre Elif Gölveren, kurmalı av tüfeğini kurmaya çalışırken kendini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahelesi ise genç akademisyeni hayata döndürmeye yetmedi. Olayın ardından Elif Gölveren'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıpa kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından Gölveren, baba ocağı Aşkale'de toprağa verildi. Hayatını kaybettiği sırada birlikte oldukları Mesliha Gezen ve eşi Abdullah Uçan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karı-Koca verdikleri ifadede de Gölveren'in kendini kaza ile vurduğunu anlattı.
"ABLAM KENDİNİ VURACAK KADAR BİLİNÇSİZ BİR İNSAN DEĞİLDİ"
Elif Gölveren'in kardeşi Adem Gölveren ise ortaya attığı iddialarla, Mesliha Gezen ve eşinin iddialarını yalanladı. SABAH'a konuşan Gölveren; "Benim ablam hayatını eğitime adamış bir insan. Burada ablamın bilinçsizce yaptığı bir hareketten dolayı hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Şimdi en başa gelecek olursak orada bulunan tüfek, orada bulunan iki kişinin iddialarını yalanlar nitelikte. O tüfek ablamın kol boyundan daha fazla. Bu insan bilinçsiz bir insan değil. İfadelerinde diyorlarki atış yaptık sonra hedefe gittik. Döndüğümüzde olay oldu. Peki atış yaptıysanız, tüfekte kurşun erede. Ablam kurşun yerleştirmeyi bilmez. Bu av tüfeği. Ablam bununla bilinçsiz bir şekilde oynamaz. İkincisi otopsi raporların da karşıdan direk kurşunla öldürüldüğü yazıyor. Bu şahısların iddiaları boşa çıkacak ve bunu herkes görecek. Olayın olduğu yere arabayla gidiyorlar. Ablam vurulduktan sonra ambulans çağırılıyor. Orada arabaları var. Ambulansa da geç haber veriyorlar ve ablam kan kaybından ölüyor. Bunu aklınız alabiliyor mu. Madem ortada kasti bir durum yok o halde bir insanın arabanız varsa hastaneye götürürsünüz. Ama orada ablamın resmen ölümü beklenmiş" dedi.
ABDULLAH UÇAN'IN SABIKASI VAR
Elif Gölveren'in arkadaşı Mesliha Gezen ile ilgili de iddiaları anlatan Gölveren; "Mesliha Gezen ablamın arkadaşıydı. 8 buçuk yıllık bir arkadaşlıkları vardı ve bende tanırdım. Kendisini zaman zaman ablama sorardım. Arakdaşlar arasında olabilecek tartışmalar onların arasında da olurdu. Ama ablamla açıkça bir husumet durumlarının varlığını bilmiyorum. Ben sadece resmi nikahları olan Abdullah Uçan ile durumlarını sormuştum. Kendisi bana aralarının iyi olmadığını ve ayrılacaklarını söylemişti. Aralarında ne yaşandı bilmiyorum ama olaya kaza süsü verdiklerine eminim. Ayrıca aldığımız bilgilere göre Abdullah Uçan'ın daha önce kasten adam yaralamadan da sabıka kaydı var" diye konuştu.
LONDRA'YA GİTMEK İÇİN HAZIRLANIYORDU
Hayatını kaybeden Elif Gölveren'in yakın zamanda Londra'ya gideceğini söyleyen Adem Gölveren 'Adalet yerini bulacak' dedi. Gölveren; "Ablam iki ay önce Ankara Üniversitesi'nde doktora tezini tamamlamıştı. Kendisi çok idealist bir insandı. Kendini eğitime adamış bir akademisyendi. Bu noktalra gelebilmek için çok fedekarlıklar yaptı. Zaman zaman yabancı dillerde tezler çevirirdi. Bu işle ilgili planları vardı. Pasarport işlemlerini tamamlamıştı. Londra'da dil eğitimi alıp tekrar geri gelmeyi planlıyordu. Ama nasip olmadı. Bu yaşananlar hepimiz için çok acı. Burada bir çok ihmal var. Bunların hepsi araştırılıyor. Er ya da geç herşey ortaya çıkacak ve devletimizin adaletine güveniyoruz."