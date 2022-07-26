Kendini vurduğu söylenen Elif’in kardeşi konuştu: Ablamı öldürdüler

"ABLAM KENDİNİ VURACAK KADAR BİLİNÇSİZ BİR İNSAN DEĞİLDİ"

Elif Gölveren'in kardeşi Adem Gölveren ise ortaya attığı iddialarla, Mesliha Gezen ve eşinin iddialarını yalanladı. SABAH'a konuşan Gölveren; "Benim ablam hayatını eğitime adamış bir insan. Burada ablamın bilinçsizce yaptığı bir hareketten dolayı hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Şimdi en başa gelecek olursak orada bulunan tüfek, orada bulunan iki kişinin iddialarını yalanlar nitelikte. O tüfek ablamın kol boyundan daha fazla. Bu insan bilinçsiz bir insan değil. İfadelerinde diyorlarki atış yaptık sonra hedefe gittik. Döndüğümüzde olay oldu. Peki atış yaptıysanız, tüfekte kurşun erede. Ablam kurşun yerleştirmeyi bilmez. Bu av tüfeği. Ablam bununla bilinçsiz bir şekilde oynamaz. İkincisi otopsi raporların da karşıdan direk kurşunla öldürüldüğü yazıyor. Bu şahısların iddiaları boşa çıkacak ve bunu herkes görecek. Olayın olduğu yere arabayla gidiyorlar. Ablam vurulduktan sonra ambulans çağırılıyor. Orada arabaları var. Ambulansa da geç haber veriyorlar ve ablam kan kaybından ölüyor. Bunu aklınız alabiliyor mu. Madem ortada kasti bir durum yok o halde bir insanın arabanız varsa hastaneye götürürsünüz. Ama orada ablamın resmen ölümü beklenmiş" dedi.