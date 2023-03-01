Kendisinden 6 gündür haber alınamıyordu! Dehşete düşüren detay Müge Anlı’da ortaya çıktı

"Bu eve geldi. 'Yemek yiyelim mi? diye sordum. 'Ben yemek yemeyeceğim içmeye gideceğim' dedi. Kıyafetlerini istedi. 'Beni sabaha kadar bekleme, arama' dedi.

"BENİ DÖVERKEN POMPALI TÜFEKLE EVİN TAVANINA SIKTI"

Ben de 'Niye gidiyorsun, ne oluyor yine?' diye sordum. Beni darp etmeye başladı. Arbede de pompalı tüfek vardı elinde pompalı ile bacağıma vurdu. Hatta evinin tavanına sıktı."