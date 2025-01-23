Kendisinden haber alınamayan yaşlı ama evinde ölü bulundu

Sürmene ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Hüseyin Öztürk'e 3 gündür ulaşılamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. 112 Acil ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri akşam saatlerinde Öztürk'ün evine gitti. Evin camını kırarak içeriye giren ekipler Öztürk'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Öztürk'ün cenazesi incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, evli ve 4 çocuk babası olan Hüseyin Öztürk'ün eşinin şehir dışında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı