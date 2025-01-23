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Giriş Tarihi: 23.1.2025 21:06 Son Güncelleme: 23.1.2025 21:06

Kendisinden haber alınamayan yaşlı ama evinde ölü bulundu

Trabzon'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Kendisinden haber alınamayan yaşlı ama evinde ölü bulundu

Sürmene ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Hüseyin Öztürk'e 3 gündür ulaşılamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. 112 Acil ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri akşam saatlerinde Öztürk'ün evine gitti. Evin camını kırarak içeriye giren ekipler Öztürk'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Öztürk'ün cenazesi incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, evli ve 4 çocuk babası olan Hüseyin Öztürk'ün eşinin şehir dışında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı

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Kendisinden haber alınamayan yaşlı ama evinde ölü bulundu
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