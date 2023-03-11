Kendisine tokat atan kayınbiraderini öldüren yenge için istenen ceza belli oldu

2 çocuk annesi Menekşe Yanar, kendisine tokat attığını ileri sürdüğü kayınbiraderi Kamil Yanar'a 14 Aralık günü otomobili ile çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yanar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan yenge Menekşe Yanar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetle ilgili soruşturmayı tamamladı. Katil yenge hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Menekşe Yanar'ın cinayetten 12 gün önce eşi Yılmaz ile aralarında tartışma yaşandığını, bu esnada hem eşinin hem de kardeşi Kamil'in kendisine tokat attığını belirterek suç duyurusunda bulunduğuna yer verildi. Ayrıca katil zanlısı yengenin cinayetten bir gün önce aracıyla Kamil Yanar'ın çalıştığı akaryakıt istasyonunun yakınında bekleyip takip ettiği, 10,5 kilometrelik güzergah boyunca keşif yaptığına yer verildi. Yanar'ın olay günü de kayınbiraderini takip edip hızlı bir şekilde kayınbiraderine çarpıp, öldürdüğü de belirtildi. Yanar'ın buda yetmezmiş gibi olay günü öğle saatlerinde akaryakıt istasyonunda çalışan işçiyi arayıp, kayınbiraderinin durumunu da sorduğu tespit edildi.
'KÖPEĞE ÇARPTIĞIMI DÜŞÜNDÜM'
Menekşe Yanar, cinayetten hemen sonra ise hasar gören otomobilini yaptırmak için tamirciye verdiği de iddianamede yer aldı. Savunmasında iddiaları kabul etmediğini, kendisinin bir köpeği çarptığını düşündüğünü belirten Yanar, "Çocuklarım ve eşim aracı görmemeleri için hemen yaptırmak istedim. Aracı soran çocuklarıma Ankara'ya giden ağabeyime verdim" dediği belirtildi.
'SÜLALESİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIM'
İddianamede Menekşe Yanar'ın 2 Aralık tarihinde meydana geldiğini ileri sürdüğü darp olayında, Kamil Yanar'ın aracın camına taş atarak zarar verdiğini belirtip, cami tamir ettirmek için camcıya gittiği belirtildi. Yanar'ın burada bulunan T.D'nin yanında, "Zaten Yılmaz'ı boşayacağım. 2 bin 700 TL olan masrafı 5 bin TL olarak ödeyeyim. Yılmaz'ın sülalesini ortadan kaldıracağım' dediği de yer aldı.
'PLANLI VE SOĞUKKANLILIKLA İŞLENMİŞ'
Cumhuriyet Savcısı değerlendirmesinde, Menekşe Yanar'ın 2,5 milyon nüfusa sahip Konya'da husumetli olduğu kayınbiraderine çarpıp köpeğe çarptığını sandığını düşünmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, olay günü keşif yaparak kayınbiraderinin çıkmasını beklediği, daha sonra ise aracıyla çarptıktan sonra hemen satmak için girişimlere başladığı, ailesine ve çevresine söylediği yalanlarla suçunu gizleme çalıştığı, belirli bir plan içerisinde ve soğukkanlılıkla tasarlayarak öldürme suçunu işlediği belirtildi.
Menekşe Yanar'ın ayrıca cezaevindeyken eşi Yılmaz Yanar'dan boşanmak için de dilekçe verdiği belirtildi.