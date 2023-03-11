Kendisine tokat atan kayınbiraderini öldüren yenge için istenen ceza belli oldu

'PLANLI VE SOĞUKKANLILIKLA İŞLENMİŞ'

Cumhuriyet Savcısı değerlendirmesinde, Menekşe Yanar'ın 2,5 milyon nüfusa sahip Konya'da husumetli olduğu kayınbiraderine çarpıp köpeğe çarptığını sandığını düşünmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, olay günü keşif yaparak kayınbiraderinin çıkmasını beklediği, daha sonra ise aracıyla çarptıktan sonra hemen satmak için girişimlere başladığı, ailesine ve çevresine söylediği yalanlarla suçunu gizleme çalıştığı, belirli bir plan içerisinde ve soğukkanlılıkla tasarlayarak öldürme suçunu işlediği belirtildi.

Menekşe Yanar'ın ayrıca cezaevindeyken eşi Yılmaz Yanar'dan boşanmak için de dilekçe verdiği belirtildi.