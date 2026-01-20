Kendisini bıçaklayan kocası için akılalmaz sözler! "Çok ceza almasın..."

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen ikinci duruşmaya ''Öldürmeye Teşebbüs'' suçundan Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Murat K (41) Alanya Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığınca yoğun güvenlik önlemleri altında salonda hazır edildi. Duruşmaya eski kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın Huriye Kara çomak (44) avukatı ile katıldı.

KIZDIĞIM İÇİN SÖYLEDİM

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ikinci duruşmada tutuklu sanık Murat K.' a Mahkeme Başkanı eşini öldüreceğim diye bağırmışsın 'diye sorması üzerine Sanık Murat 'Kızdığım için söyledim' dedi. Kavga başka birisine yardım ettiğim için çıktı. Boğuşma yatak odasında başladı yatakta yatıyordum üzerime atladı elini kestiğini bilmiyordum boğuşma sırasında olmuştur, olayı hatırlamıyorum dedi.

ELİNDEN TEKME ATARAK KURTULDUM

Duruşmada korkunç geceyi anlatan mağdur kadın Huriye kocam daha önce uyuşturucu olan metamfetamin kullanırdı. Bu olaydan 10-15 gün önce uyuşturucu içmemişti. Madde kullanmadığı gece beni önce dövdü, o gece canımı acıttığı boğazıma, boğun tarafıma kafama ve belimden bıçaklandığımda canım acıdığı için hayalarına tekme atarak kurtuldum.

ÇOK CEZA ALMASINI İSTEMİYORUM

Mağdur kadın Huriye K avukatı eski kocası Murat tarafından bıçakla öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devam etmesini talep etmesi üzerine Mağdur kadın Huriye K. kocasından şikayetçi olduğunu, yaralanmadan sonra çalışamadığı ve ayakta duramadığını söylerken. Mahkeme Başkanına kocasının 'Çok ceza almasını istemiyorum' dedi

DURUŞMA ERTELENDİ

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti eski karısı Huriye K. Bıçakla Öldürmeye Teşebbüsten tutuklu yargılanan koca Murat K., tutukluluk halinin devamına

Kocası tarafından bıçakla yaralanan Huriye K. tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden raporların istenilmesine eksiklerin giderilmesi için duruşmanın 20 Şubat Tarihine ertelenmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

1 Temmuz 2025 tarihinde Alanya İlçesi Konaklı Mahallesi'nde gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Huriye Karaçomak (44) ile eski eşi olan ancak birlikte yaşayan Murat Köleoğlu (41) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Köleoğlu, bıçak ile Huriye Karaçomak'ı boyun ve baş kısmından yaraladı. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Karaçomak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat K, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.