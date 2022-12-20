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Giriş Tarihi: 21.12.2022

Kendisini uyaran doktoru tekme tokat dövdü

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Kendisini uyaran doktoru tekme tokat dövdü
Bağcılar'da Aile Sağlığı Merkezi'nde, defalarca tuvaleti kullanarak binadakileri rahatsız eden kişi, kendisini uyaran Doktor Mahmut Doğan'a saldırdı. Kanlar içinde yerde kalan doktoru tekmeleyen saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, Doktor Doğan, ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay, dün saat 15.50 sıralarında, Çınar Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Aile Sağlığı Merkezi'ne gelerek yaklaşık 1 saat boyunca tuvalete girip çıkan Y.İ.'yi fark eden hemşireler, durumu Doktor Mahmut Doğan'a bildirdi. Doğan'ın, Y.İ.'yi uyarması üzerine Y.İ., "Seni parçalarım" diyerek doktoru tehdit etti. Bunun üzerine doktor, polis çağırılmasını istedi. Daha sonra Y.İ., doktor Mahmut Doğan'a yumrukla saldırdı. Saldırgan, kanlar içinde düşen doktoru yerde tekmelemeye başladı. Binada bulunanlar, saldırgana engel olmaya çalışırken, yaralı doktoru acil müdahale odasına taşıdı. Bu sırada kaçmaya çalışan saldırganı, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yakaladı. Doktor Mahmut Doğan ve yaralı olduğu anlaşılan saldırgan Y.İ., tedavileri yapılmak üzere Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kendisini uyaran doktoru tekme tokat dövdü
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