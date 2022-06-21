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Giriş Tarihi: 21.6.2022 15:02 Son Güncelleme: 21.6.2022 15:02

Kene Isırması Belirtileri Nelerdir? Kene Isırığına Ne İyi Gelir Ve Nasıl Geçer?

Kene Isırması Belirtileri Nelerdir? Kene Isırığına Ne İyi Gelir Ve Nasıl Geçer?

Sıcaklıkların artmasıyla beraber güzel havalardan faydalanmak isteyen kişilerin başına bir takım can sıkıcı vakalar gelebilmektedir. Kene ısırması da bahsi geçen rahatsızlık veren durumlardan birisidir. İlkbahar ve yaz aylarında sıklıkla görülen kene ısırması hafife alınacak bir durum ne yazık ki değildir. Yeryüzünde binlerce türünün yaşadığı kene, sakınılması gereken bir böcektir. Peki, kene ısırması belirtileri nelerdir? Kene ısırığına ne iyi gelir? Bu suallerin yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Kene ısırması yaz aylarında sıklıkla görülen, kenenin türüne göre tehlike arz edebilecek bir durumdur. Geçmiş yıllarda da vuku bulan hastalıklara sebep olmuş keneler, en çok ağaçlık ve çimenlik alanlarda bulunurlar. Hastalık bulaştırma, alerjik reaksiyona ve birçok rahatsızlığa sebep olabilmekte olan kene ısırığı karşısında neler yapılmalı mutlaka herkes öğrenmelidir. Kene ısırığına ne iyi gelir? Kene ısırığı nasıl geçer? İşte ayrıntılar...

Kene Isırığı Belirtileri Nelerdir?

Isınan havalarda beraber baş gösteren kene ısırması vakaları tekrardan gündeme gelmiştir. Kişilere kene ısırığı yoluyla birçok hastalık buluşabilir ya da alerjik reaksiyonlar gözükebilir. İşin bu kısmında kene ısırığı belirtilerini bilmek oldukça önemli bir konuma sahiptir. Kene ısırığı belirtilerinin en yaygın olanlarını şöyle sıralayabiliriz;

  • Keneler ısırdıkları bölgede yaklaşık olarak 10 gün kadar kaldığı için, gözle görülen bir yerde ise fark edilmesi oldukça kolaydır.
  • Kene ısırmasına alerji gösteren bireylerde nefes almada güçlük, kaslarda halsizlik, reflekslerde zayıflama ve ataksi görülme olasılığı yüksektir, bu durumda derhal sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.
  • Kabartı ve kızarıklık
  • Döküntü
  • Kaşıntı

Yukarıda bahsettiğimiz belirtiler "kene ısırığı belirtileridir", ayırt edilmesi gereken nokta, kene ısırığı ve kene ısırığının sebep olduğu hastalıkların belirtileri birbirinden farklıdır. Kene ısırması sonucunda gelişebilecek rahatsızlıkların belirtileri ise şöyledir;

  • Ateş
  • Baş ve boğaz ağrısı
  • Halsizlik
  • Kas ve eklemlerde ağrı
  • Vücut genelinde döküntü
  • Boyunda sertleşme
  • Mide bulantısı
  • Lenf düğümlerinde şişlik
  • Havale ve titreme nöbetleri

Kene ısırmasının akabindeki saatlerde yahut günlerde bu belirtiler yaşanıyorsa en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurmak gereklidir. Kene ısırıkları basite alınacak vakalar değildir, aksine kene ısırığının sebep olduğu onlarca hastalık mevcuttur. Bahsi geçen belirtilerin hiç birisi olmasa bile, vücuda yapışmış kene görüldüğü vakit derhal sağlık kuruluşuna başvurmak en sağlıklı yoldur.

Kene Isırığına Ne İyi Gelir Ve Nasıl Geçer?

Kene ısırığında ilk olarak mutlaka bilinmesi gereken şey, vücuda yapışan kenenin mutlaka hastane ortamında ve uzmanlar tarafından çıkarılması gereklidir. Kenenin taşıdığı bir hastalık var ise, ısırılan kişiye uygulanacak kimyasal tedavi yine uzmanlar tarafından karar verilecek bir tedavi olmalıdır. Zararsız ve hastalık riski taşımayan kene ısırıklarında ise kenenin ısırılan bölgeden çıkarılmasından sonra kaşıntı, kızarıklık ve kabartılar için iyi gelen bilinen bazı yöntemler vardır, bu yöntemleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Bölgeyi bol su ve sabunla yıkamak
  • Antiseptik alkol ile bölgeyi temizlemek
  • Bölgeyi güneş ışığı, kimyasal madde ve steril olmayan cisimlerden uzak tutmak

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Kene Isırması Belirtileri Nelerdir? Kene Isırığına Ne İyi Gelir Ve Nasıl Geçer?
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