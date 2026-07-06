Keneyle mücadeleye sülün desteği

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen sülünler zararlı böceklere karşı mücadelenin parçası oluyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda 2007'den beri sayıları azalan bu kuş türü doğal yaşama kazandırılıyor. İstasyonda her yıl ilkbaharla birlikte başlayan üretim mesaisi, nisan ayında alınan yumurtaların kuluçkaya yatırılmasıyla hız kazanıyor. Özel makinelerde sıcaklık ve nem dengesi sürekli kontrol edilen yumurtalardan çıkan yavrular özenle büyütülüyor.

134 BİN SÜLÜN YETİŞTİRİLDİ

Yaklaşık 2,5 aylık gelişim sürecini tamamlaması beklenen sülünler, temmuz sonundan itibaren Türkiye'nin farklı noktalarında uygun yaşam alanlarına bırakılıyor. Sülünlerin doğal yolla da çoğalmaları için, bulundukları bölgeler belirli süre koruma altına alınıyor. Zararlı böceklerle beslenen sülünler, özellikle tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca ile yaz aylarında insan sağlığını tehdit eden kene popülasyonunun doğal yollarla azaltılmasına da katkı sağlıyor. Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda bu yıl 4 bin 700 yavru sülün yumurtadan çıktı. Kuluçkadaki son 1500 yumurtadan çıkacak civcivlerle üretim sezonu tamamlanacak. İstasyonda, 2007'den bu yana 134 bin 784 sülün üretildi. Bunların 116 bin 696'sı Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğal yaşamla buluşturuldu. DKMP İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, öncelikle biyolojik çeşitliliğin ve yaban hayatının korunmasını ve geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi. Ulu, doğanın dengesi için sülünlerin önemine dikkati çekerek, "Sülünler bizim muhafızlarımız. Özellikle Karadeniz bölgesindeki fındık tarım alanlarında kahverengi kokarca olarak bilinen zararlı ile mücadele kapsamında, aynı zamanda yaz aylarında insan sağlığını tehdit eden kene popülasyonlarına karşı en etkin silahlardan bir tanesi de sülünler. Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı Beyin ifade ettiği, ilk etapta bu yılki 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün olmak üzere 51 bin kanatlıyı doğaya yerleştireceğiz." dedi.