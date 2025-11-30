Kentsel dönüşümde Türkiye’nin lideri Bahçelievler

Bahçelievler Belediyesi, yürüttüğü dönüşüm hamlesiyle İstanbul genelinde örnek alınan bir modele dönüştü. İlçede toplam 22.158 bina bulunurken, bunların %41'i deprem yönetmeliklerine uygun denetimli yapılardan oluşuyor. 2019–2025 arasında yenilenen bina oranı %30 seviyesine ulaştı. Bahçelievler Belediyesi, İmar Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile yürüttüğü Türkiye'ye örnek olacak uygulamasında 2025'in ilk 9 ayında 1.400 binanın karot alım sürecini hızlandırarak dönüşüm için hazırlık yaptı. Mevcut hız korunduğunda ilçenin 10 yıl içinde tamamen yenilenmiş olması öngörülüyor.Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyasında Bahçelievler, Türkiye'nin açık ara birincisi oldu. İstanbul'daki başvuruların %24'ü tek başına Bahçelievler'den geldi. Kampanyadan yararlanan bağımsız bölüm sayısı 5.714'e ulaştı. Destek miktarı toplamda 1.875.000 TL'ye kadar çıkarken, kredi şartları 2 yıl ödemesiz, 1 yıl faizsiz, sonraki yıllarda TÜFE/2 artışla toplam 10 yıl vadeyi kapsıyor. Bahçelievler Belediyesi, 2019'dan bu yana Yenibosna, Kocasinan ve Merkez bölgelerinde yürüttüğü titiz planlama çalışmalarıyla 8 ayrı plan notu geliştirdi. Vatandaşların süreci yerinde takip edebilmesi için 5 kentsel dönüşüm ofisi hizmete açtı.İlçede iki bölgede rezerv yapı alanı ilan edildi. Bu alanlarda 62 yapı ve 205 bağımsız birim dönüşüme girdi. Arel Üniversitesi çevresinde ise 66 yapı ve 1.621 bağımsız bölüm için süreç başlatıldı. Bahçelievler, yapı ruhsatı verme süresini 30 güne indirerek İstanbul'da örnek gösterilen bir model oluşturdu.2024'te 304 ruhsat verilirken, 2025'in ilk 6 ayında bu sayı 502'ye çıkarak bir önceki yılın toplamı şimdiden aşıldı.Bahçelievler'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte ilçenin dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirme, çalışmaları yakından takip eden ve bu sürecin mimarı olan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'dan geldi. Depreme dayanıklı, güvenli ve modern bir ilçe hedefini yıllardır dile getiren Dr. Hakan Bahadır, hem dönüşüm vizyonunu hem de gelinen noktayı şu sözlerle özetledi, "Biz yıllardır söylüyoruz, 'Mezar evlerinizden çıkın.' Depreme dayanıksız yapılar kader değildir, bizim görevimiz vatandaşımızı güvenli konutlara kavuşturmaktır. Bahçelievler'de dönüşümü bir tercih olarak değil, bir zorunluluk olarak ele aldık ve Türkiye'nin lider ilçesi haline geldik. Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle hayata geçirdiğimiz projeyle her vatandaşımızın güvenli bir yuvaya kavuşmasını hedefliyoruz. Belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu hızla devam edeceğiz ve Bahçelievler'i İstanbul'un en güvenli ilçesi yapacağız."Toplam bina: 22.158Denetimli yapı oranı: %412019–2025 yenileme oranı: %302025 ilk 9 ay karot alımı: 1.400 binaYarısı Bizden başvurularında Türkiye lideriBağımsız bölüm yararlanıcı: 5.714Toplam destek: 1.875.000 TLRuhsat: 2024 → 304 / 2025 ilk 6 ay →502Rezerv alan dönüşümü: 62 yapı – 205 bağımsız birimArel çevresi dönüşümü: 66 yapı – 1.621 bağımsız bölüm600 m² üzeri parsellerde 10 kata kadar yapılaşmaİlçe genelinde +1 kat hakkıMerkez Mahallesi'nde +14 m² ilave alanMİP alanlarında her katta +50 m² ek inşaat hakkıTavukçu Deresi birleşmelerinde %15– %25 artış3 bölge planlaması: Yenibosna – Kocasinan – Merkez8 yeni plan notu5 kentsel dönüşüm ofisi