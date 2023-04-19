KEP Adresi Nedir? E-Devlet KEP Adresi Ne Demek, Ne İşe Yarar ve Nasıl Alınır?

KEP, internet üzerinden yapılan bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. KEP adresini ilk kez duyanlar anlamını ve nasıl alındığını merak etmekle ve konuyla ilgili bilgi sahibi olmayı istemektedir. Bu yazımızda sizler için KEP adresi nedir, E-Devlet KEP adresi ne demek, ne işe yarar ve nasıl alınır gibi soruların yanıtlarını araştırdık. KEP adresi ile ilgili tüm detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

KEP Adresi Nedir?

KEP adresi ne demek sorusu, son dönemlerde pek çok kişinin cevabını merak ettiği sorulardan biridir. KEP sözcüğünün açılımı "kayıtlı elektronik posta" şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Teknik yönden güvenli ve yasal bakımından geçerli olduğu manasını taşımaktadır. Kayıtlı elektronik postanın yasal olarak geçerli olduğu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. KEP sistemi günümüzde çok sayıda şirket tarafından tercih edilen bir sistemdir.

KEP Adresi Ne İşe Yarar?

Konuyla ilgili pek çok kişi kayıtlı elektronik posta ne işe yarar diye merak etmektedir. Bu sistemin kişilere sağladığı faydalar şu şekildedir:

Gönderilen e-postanın karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığını görebilirsiniz.

Gönderilen e-postanın karşı tarafa ne zaman ulaştığını görüntüleyebilirsiniz.

Gönderilen e-postanın karşı tarafın ne zaman okuduğu bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Gerekli görüldüğü takdirde gönderdiğimiz e-postaya yeniden erişim sağlayabilirsiniz.

Gönderilen e-postayı ihtiyaç halinde delil olarak sunabilirsiniz.

KEP Adresi Nasıl Alınır?

KEP adresi almak isteyen kişilerin ilk yapması gereken şey Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarına başvurmaktır. Bu adres, hem tüzel hem de gerçek kişiler tarafından alınabilmektedir. Hizmet sağlayıcılarına başvuru yaptıktan sonra e-devlet kep adresi alma işlemini kolay bir şekilde gerçekleştirebilmeniz mümkündür. Bunun için E-Devlet uygulamasına giriş yapıp, ardından PTT KEP uygulamasına tıklamanız yeterlidir. Günümüzde birçok kişi kayıtlı e-posta adresine nereden bakılır diye merak etmektedir. KEP adresini öğrenmek veya sorgulamak için yapılması gereken işlemler son derece basittir. Bu işlemi online olarak PTT internet sitesi üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.