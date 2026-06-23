Kep atmadılar, şed kuşandılar

Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) mezuniyet heyecanı bu yıl da Ahilik kültürünün önemli sembollerinden biri olan şed kuşatma töreniyle yaşandı. Üniversiteden mezun olan öğrenciler, mezuniyet törenlerinde Batı'dan gelen kep atma geleneği yerine Ahilik kültürünün simgesi olan şed kuşatma törenini sürdürüyor. Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet töreninde konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, şedin yalnızca bir kuşak olmadığını, aynı zamanda bilgelik, sadakat, tecrübe ve vefanın sembolü olduğunu belirterek, "Kendi değerlerimize sahip çıkıyoruz. Bu yüzden 8 yıldır kep yerine şed kuşatıyoruz. Kepin batı dünyasında bir anlamı olabilir ancak bize ait değil. Şed ise bizim medeniyetimizin sembolü. Ustanın çırağına icazet verirken kuşattığı bir değer. Bize ait olmayanı kopyalamak yerine kendi kültürümüzün mirasına sahip çıkıyoruz. Öğrencilerimiz de bunu benimsiyor" ifadelerini kullandı.

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