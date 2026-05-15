Kepez’de acı olay! Silindir operatörü alacak kavgasında öldürüldü...

Yol yapım ve asfalt firmasında çalışan Bünyamin Türkoğlu, alacağını önce patronundan istedi. Asfalt şantiyesi sahibi iddiaya göre işçinin borcunu eksik ödeyerek telefonlara bakmadı. Bunun üzerine Bünyamin Türkoğlu, Sebahattin Küpeli'nin bulunduğu Kepez ilçesindeki şantiyeye gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

5 BIÇAK DARBESİ

Yaşanan arbede sırasında Bünyamin Türkoğlu, 1 hafta önce işe başlayan silindir operatörü Sebahattin Küpeli'yi boyun ve sırtından 5 kez bıçakladı. Küpeli ise sopayla Türkoğlu'nun başına vurarak direnmeye çalıştı. Aldığı bıçak darbeleri sonrası yere yığılan Küpeli'yi hareketsiz gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve bilinci kapalı halde bulunan Sebahattin Küpeli, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küpeli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küpeli'nin cenazesi otopsi için Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZESİ İZMİR'E GÖTÜRÜLDÜ

Acı haberi alan Selahattin Küpeli'nin İzmir'deki yakınları göz yaşlarına boğuldu. Ardından Antalya'ya geldi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze toprağa verilmek üzere İzmir7e götürüldü.

SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanan Bünyamin Türkoğlu, ifadesinin alınmasının ardından tedbir amaçlı Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Buradan da ifade işlemleri için Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.