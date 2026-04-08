Kepez’de tartışma kanlı bitti: Bir kişi ağır yaralandı

Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6022 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde elektrikli bisikletiyle seyir halindeki Suriye uyruklu Ali E.C. ve tanımadığı 3 şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile kimliği belirsiz 3 kişilik yabancı uyruklu grup Ali E.C.'ye sopa ve tara olarak tabir edilen kesici aletle saldırdı. Yabancı uyruklu şahısların saldırısına uğrayan Ali E.C. tara ile başına ve eline aldığı darbelerle ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri baş ve elinden yaralanan Ali E.C.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen motorlu yunus timleri ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri tara ve elektrikli bisikletlerin üzerinde yaptığı parmak izi çalışmasının ardından kesici alet ve diğer deliller delil torbasına konuldu. Elektrikli bisikletler ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayın ardından kaçan kimliği belirsiz yabancı uyruklu 3 kişiyi yakalamaya yönelik çalışması devam ediyor.