Haberler Yaşam Haberleri Kerahat Vakti Ne Zaman? Sabah, Öğle Ve İkindi Namazı Kerahat Vakti Saati Nedir, Ne Zaman?
Giriş Tarihi: 13.3.2023 16:07 Son Güncelleme: 13.3.2023 16:07

Kerahat Vakti Ne Zaman? Sabah, Öğle Ve İkindi Namazı Kerahat Vakti Saati Nedir, Ne Zaman?

Güneşin doğuş, batış ve tam tepede olduğu ana kerahat vakti denir. İslam dinine göre bu vakitlerde namaz kılmak mekruhtur. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) kerahat vakitlerinde namaz kılmayı yasakladığı belirtilmiştir. Bu nedenle kerahat vakitleri ne zaman sorusu da birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Peki, kerahat vakti nedir, sabah, öğle ve ikindi kerahat vakti ne zaman, saat kaçta?

Kerahat Vakti Ne Zaman? Sabah, Öğle Ve İkindi Namazı Kerahat Vakti Saati Nedir, Ne Zaman?

Müslüman alemi için en önemli ibadetlerin başında namaz kılmak gelir. Namaz kılarken bazı hususlara ise dikkat edilmelidir. Bunlardan bir tanesi de kerahat vakti namaz kılmamaya dikkat etmektir. Çünkü İslam dinine göre kerahat vakti namaz kılmak mekruhtur. Kerahat vakti ne zaman, kaçta sorusu ise en çok araştırılan başlıklardan birisidir. Sabah, öğle ve ikindi kerahat vakitleri ne zaman sorusunun yanıtına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, kerahat vakti ne zaman, saat kaçta?

KERAHAT NEDİR?

Güneş doğduğu, battığı ve tam tepede bulunduğu ana kerahat vakti nedir. İslam dinine göre bu vakitlerde namaz kılmak sakıncalıdır. Kerahat vakti kılınan namaz mekruhtur. Birçok hadis kaynağında bu konu ile ilgili önemli bilgiler yer almıştır. Bir hadis kaynağına göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur;

"Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar." (Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 55; Tirmizî, Cenâiz, 41)

SABAH, ÖĞLE VE İKİNDİ KERAHAT VAKİTLERİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Yukarıdaki hadiste yer alan bilgiye göre o üç vakit şöyle;

Bu hadiste belirtilen üç vakitte hiçbir namaz kılınamaz. Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları şöyledir:

Sabah Kerahat Vakti: Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar,

Öğle Kerahat Vakti: Güneşin, tam tepede bulunduğu vakit (Öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar),

İkindi Kerahat Vakti: Güneş batmazdan önce, gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (Güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar olan zaman) (Merğînânî, el-Hidâye, I, 265-269).

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Kerahat Vakti Ne Zaman? Sabah, Öğle Ve İkindi Namazı Kerahat Vakti Saati Nedir, Ne Zaman?
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