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Giriş Tarihi: 30.5.2022 17:12 Son Güncelleme: 30.5.2022 17:12

Keratokonus Nedir? Keratokonus Hastalığı Tedavisi, Belirtileri Ve Nedenleri

Keratokonus Nedir? Keratokonus Hastalığı Tedavisi, Belirtileri Ve Nedenleri

Keratokonus genel olarak bir göz hastalığı olarak tanımlanabilir. Korneanın inceleyerek öne doğru bombeleşerek ortaya çıkardığı rahatsızlık keratokonus olarak adlandırılır. Görünüş itibariyle kişilerin paniklemesine neden olan ve görüş bozukluğunu ortaya çıkaran keratokonus nedir, keratokonus hastalığı tedavisi, belirtileri ve nedenleri nelerdir gibi merak uyandıran pek çok detayı bu yazımızda sizler için bir araya topladık.

Öne doğru sivrilerek koniyi andıran bir çıkıntı oluşmasına neden olan keratokonus erken teşhis gerektiren göz rahatsızlıklarındandır. Alanının uzman göz doktorları tarafından kolayca teşhis ve tedavi edilebilen keratokonus hastalığı görüş bozukluğuna sebep olduğu için fark edildiği an doktora başvurulmalıdır. Ortaya çıkış nedeni kesin olmayan keratokonus nedir, nasıl tedavi edilir ve hangi belirtilerle kendini belli etmeye başlar içeriğimizin devamından inceleyebilirsiniz.

Keratokonus Nedir?

Keratokonus en temel anlamıyla korneanın dışa doğru bombe yaparak koniyi andıran bir görünüm oluşturmasıdır. Normal gözden daha dik bir görünüş oluşturan bu rahatsızlık gözün kornea alanında meydana gelir.

Gözün orta kısmında yer alan ve saydam bir görünümü olan korneanın dışa doğru çıkıntı oluşturması göze gelen ışığın görme alanında odaklanılamaması sorununu yaratır. Böylece kişi nesneleri bulanık bir şekilde görmeye başlar ve göz görüş alanında daralmalar yaşanır. Kalıcı bir körlüğe sebep olmamasına rağmen kişinin normal insanlar gibi görüş elde edememesi bazen kaygı verici olabilir. Bu nedenle keratokonus belirtileri taşıyan kişilerin bir an evvel göz muayenesi olmasında fayda vardır.

Keratokonus Belirtileri ve Nedenleri

Uzun yıllardır üzerinde çalışmalar yapılan ve sebepleri tespit edilmeye çalışılan keratokonus rahatsızlığında maalesef kesin veriler elde edilememiştir. Neler böyle bir rahatsızlığa sebep oluyor ya da önlemek için neler yapılabilir maalesef net bulgular yer almıyor. Ancak araştırma yapılan bazı hastalar üzerinde keratokonus nedeni olarak kalıtımsal veriler elde edilmiştir. Bu nedenle anne ya da babadan geçtiği varsayılan keratokonus görünüş itibariyle en büyük belirtisini gösterse de farklı belirtileri de beraberinde getirebiliyor. Buna göre kişilerde gözlemlenen keratokonus belirtileri şunlardır:

  • Görüşte bulanıklık sorunları,
  • Düz çizgilerde bükülme, yamulma gibi sorunların yaşanması,
  • Işık ve parlaklığa karşı aşırı hassasiyet oluşumu,
  • Gözde şişmelerin ya da kızarıklığın meydana gelmesi,
  • İlerleyen seviyelerde göz görüş bozukluklarında artışların yaşanması,
  • Astigmat ya da miyop gibi çeşitli göz rahatsızlıklarına sebebiyet vermesi,
  • Genel olarak korneada şekil değişikliği oluştuğu için kontaks lens kullanımını zorlaştırması.

Alanının uzman göz doktorları tarafından vurgulanan bu keratokonus belirtileri fark edildiği anda mutlaka bir göz muayenesi olmak gerekir. Doğru ve erken teşhisin önemli olduğu bu göz rahatsızlığında ilerleme olmadan fark edilmesi son derece önemlidir. Ya da genetik kökenli bir rahatsızlık olduğu varsayıldığı için ailede keratokonus teşhisi koyulan kişiler varsa mutlaka diğerlerinin de bir muayene olması gerekir.

Keratokonus Hastalığı Tedavisi

Sıradan bir göz muayenesiyle teşhis edilebilen keratokonus tedavisi için de koyulan teşhisin zamanı önemlidir. Her rahatsızlıkta olduğu gibi keratokonus tedavisinde de önemli olan erken teşhis uygulanacak tedavi yöntemini belirler.

Yapılan araştırmalar sonucunda her 10 kişinin yaklaşık 1 ebeveyninde görülebilen bir rahatsızlık olduğu için yaygın göz rahatsızlıklarından kabul edilebilir. Kişilerde genellikle 10'lu yaşların sonu ile 20'li yaşların başında kendini belli etmeye başlayan keratokonus 10 – 20 yıl gibi bir sürede yavaş yavaş ilerler. İlerleme yaşamadan müdahale edilebilen keratokonus hastalığı tedavisinde üç farklı yöntem kullanılır. Bunlar:

  • Gözlük kullanımı: Belirtileri taşıyan ve erken tanı sayesinde kısa sürelerde keratokonus rahatsızlığı olduğu tespit edilen kişilerin tedavisi ilk olarak gözlük ile yapılır. Gözün durumu ve iyileşme oranına göre doktor uygun görürse gözlük tedavisi özel üretilen sert kontakt lenslerle devam eder.
  • Keratokonus ameliyatı: Keratokonus ameliyatları genellikle kornea içerisine eğriliği düzeltmek için koyulan bir aparatı içerir. Bu esnada göz damlası ve UV ışını kullanılarak göz korneasının sertleşmesi ve şeklinin düzeltilmesi sağlanır.
  • Göz nakli ya da kornea nakli: Son çare olarak başvurulan göz ya da kornea nakli ileri seviye keratokonus hastalığı olan kişilere önerilir. Burada gerçekleştirilecek operasyonun göz ya da kornea olması hastanın durumuna bağlı olmakla beraber uygun ve sağlıklı donör bulunmasıyla da alakalıdır.

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Keratokonus Nedir? Keratokonus Hastalığı Tedavisi, Belirtileri Ve Nedenleri
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