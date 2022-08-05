Kerbala olayı nerede, ne zaman ve neden oldu? Kerbala olayı nedir?

KERBELA OLAYI TARİHİ

Kerbela Olayı Özeti şu şekilde yapılabilir; Yezid, İslam Devleti'nin başına geçtikten sonra ilk iş olarak Medine Valisi'ne bir mektup göndermiştir. Bu mektupta Hüseyin bin Ali'ye (Hz. Hüseyin) değil; kendisine biat etmesini aksi halde canından olacağını yazmıştır.

Bu süreçte babasının ölümünden sonra başa geçen Hz. Hüseyin ise Küfelilerden destek almaktadır. Küfeliler, Hz. Hüseyin'in Küfe'ye gelmesi halinde onun halifeliğini destekleyeceklerini söylemektedirler. Hz. Hüseyin bu sebeple 72 destekçisi ve ailesini de yanına alarak Küfe'ye doğru yola çıkmıştır.

KERBELA OLAYI NEREDE OLMUŞTUR?

Hz. Hüseyin'in halifeliğini destekleyen ancak sayıca fazla olmayan Küfe halkı ve Hz. Hüseyin ile destekçileri; Irak'ın Kerbela şehrinde Yezid'in neredeyse 5000 kişilik ordusu ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu noktadan sonra meydana gelen savaşta Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının tamamı şehit edilmiş; Hz. Hüseyin'in ailesi ise esir alınmıştır.

KERBELA OLAYI NE ZAMAN OLMUŞTUR?

Hicri takvime göre Muharrem Ayı'nın 7. Gününde meydana gelen bu olay, 2 gün sonra yani Muharrem Ayı'nın 9'unda Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının şehit edilmesi ile son bulmuştur. Bu olay ise oldukça uzun sürmüştür. Ayın 7'sinde Ömer bin Sa'd ablukayı daraltmış ve Hz. Hüseyin'in kampına giden su yollarını kesmiştir. Muharrem ayının 9. Gününde kamptaki su kaynakları tükenmiştir. Hz. Hüseyin, bu durumun üzerine Ömer bin Sa'd'dan sabaha kadar ibadet etmek istediklerini söylemiş; Ömer bin Sa'd'da bu isteği kabul etmiştir. Bu olaydan sonra Hz. Hüseyin ve arkadaşları teslim olmayı reddetmiş ve hepsinin şehit olacağını bile bile Yezid'in ordusuyla savaşarak kahramanca şehit olmuşlardır.

Kerbela olayının Miladi takvimde karşı geldiği gün ise 10 Ekim 680'dir