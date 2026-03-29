‘Kerem Ali bize Allah’ın bir lütfu’

Konya'da yaşayan ve 10 yıl önce hayatlarını birleştiren diş hekimi Mehmet Yasin Tekpınar (35) ile ev kadını Nur Tekpınar (32) çiftinin, bu evliliklerinden Gökçe (9), Mahir (8), Ayşe (4) ve Cihan (2) isimlerini verdikleri 4 çocukları dünyaya geldi.

Ancak evliliklerinin ilk gününden itibaren akıllarında hep bir çocuğa koruyucu aile olma fikri vardı. Birkaç kez evrakları hazırlayıp başvurmak isteseler de kendi çocuklarının doğumları nedeniyle ertelemek durumunda kaldılar. Çift sonunda geçen yıl, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda da geçen Ekim'de 5 aylık Kerem Ali bebeğin koruyucu aileliğini üstlendi. Bugün 10 aylık olan Kerim Ali bebek yeni ailesiyle mutlu bir hayat sürdürüyor. Abla ve ağabeyleri ile birlikte oyunlar oynayan Kerem Ali, ailenin en küçük üyesi olarak evin neşe kaynağı oldu.

Kerem Ali'yi çok sevdiklerini belirten Mehmet Yasin Tekpınar, "Koruyucu aile olmak istediğimizde yakınlarımızın ve çevremizin şaşkınlığı ve tepkisiyle karşılaştık. İnsanlar "Biyolojik 4 çocuğunuz var, neden koruyucu aile olmak istiyorsunuz?" diye soruyorlardı. Ancak biz her şeyi araştırıp koruyucu aile olma fikrini hayata geçirdik. Sonra evimize Kerem Ali'miz geldi. Ailemizin en küçük bireyi olarak hayatımıza girdi. Çocuklarımız da onu kardeşleri gibi benimsedi. Biz de Kerem Ali de çok mutluyuz. Ben 5 çocuk babasıyım" dedi.

Nur Tekpınar ise, "Yıllardır bir çocuğun hayatına dokunmak istiyorduk. Çok şükür bu hayalimizi gerçekleştirdik. Kerem Ali'yi diğer çocuklarımızdan ayırmıyoruz. Ağabey ve ablalarıyla oyunlar oynayarak büyüyor. Artık yürümeye de başladı. Biz onu Allah'ın bir lütfu olarak görüyoruz. Biz çok istedik Allah da onu bize verdi. İyi ki bizim çocuğumuz oldu. İyi ki evimizi neşelendirdi. Canımızdan bir parça oldu. Onu çok seviyoruz. Çok güzel bir aile olduk" diye konuştu.



KORUYUCU AİLEYE DOĞUM İZNİ MECLİS'E GELİYOR

ANKARA'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi ve doğum izinleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Göktaş, sosyal medya düzenlemesinin ilk görüşmesinin önümüzdeki hafta Meclis'te yapılacağını belirtti. Göktaş, doğum izinleriyle ilgili yeni düzenlemeyi de açıkladı. Mevcutta 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılacağını, babalık izninin 5 günden 10 güne yükseleceğini belirtti. Düzenleme sadece memurları değil özel sektörü de kapsayacak. Ayrıca koruyucu ailelere verilen doğum izni de 0-3 yaş aralığını kapsayacak şekilde uygulanacak. Bu düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak ve komisyona gönderilecek. ANKARA