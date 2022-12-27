Kerem İle Aslı Hikayesi Nedir? Kerem İle Aslı Hikayesi Gerçek Mi, Nerede Geçiyor?

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Kerem İle Aslı Hikayesi Nedir?

Kerem ile Aslı hikayesi, Anadolu'da en sevilen hikayeler arasında yer alır. Hikayenin büyük bir kısmı Ağrı'da geçmektedir. Hikaye ile ilgili farklı anlatımlar söz konusudur. Çünkü uzun yıllardır anlatılagelen bu hikaye zamanla birtakım değişikliklere de uğramıştır. Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar uzanan bir aşk hikayesi olduğu için de hikayenin oldukça büyük bir önemi vardır.

Aslı ile Kerem Hikayesi

Aslı ile Kerem'in hikayesinin konusu şu şekildedir:

Kerem'in asıl adı Ahmet Mirza'dır. Kendisi Isfahan Şahı'nın oğlu olarak bilinir. Şahın hazinedarlığını yapan Ermeni Keşiş'in kızı olan Aslı ile Ahmet Mirza birbirilerini severler. Şah keşişten kızını kendi oğluna ister. Ancak keşiş bir Müslüman'a kız vermeyi kendi açısından çok da doğru bulmaz. Ancak hükümdarın isteğini de geri çeviremez. Bir süre ister ve bu süre içerisinde de ülkeden kaçar.

Kerem de Aslı'nın ardından yollara düşer. Bu olayın sonrasında Kerem'in sevdiği kızın ardı boyunca tüm Anadolu'yu baştan sona gezdiği söylenir. Kerem ile sadık arkadaşı Sofu aşkından elinde sazı Anadolu'da gezen bir aşığa döner. Her gidilen yerde içli türküleri ile Aslı'yı arar. Zaman zaman Kerem Aslı'yı bulur. Keşişten habersiz görüşür dertlerini anlatırlar. Ancak keşiş sürekli olarak yer değiştirir ve Aslı'yı da kaçırmaya devam eder. En sonunda Kerem Aslı'sının ardından Halep'e gelir. Burada Halep Paşası Kerem'i çok sever. Keşişi tehdit eden Paşa, kızın Kerem'e verilmesini sağlar. İki sevdalının nikahları kıyılarak birbirilerine kavuşurlar.

Ancak Keşiş bununla kalmaz ve son bir kötülük daha yapar. Kızına sihirli bir gerdeklik gömlek giydirir. Bu gömleğin son düğmesi açılır ve sonra yeniden kapanırmış. Kerem bu düğmeleri bir türlü çözemezmiş. Kerem sevdiğine olan hasreti ve aşkı ile yanar ve kül olurmuş. Aslı da bu küllerin içinde tutuşmuş ve iki sevdalı ölümle birbirlerine kavuşmuş.

Aslı ile Kerem Hikayesi Nerede Geçer?

Aslı ile Kerem hikayesinin bir kısmı Ağrı'da geçer. Ancak Anadolu'nun birçok yerinde de hikayenin geçtiği bilinenler arasındadır. Hikaye büyük bir aşk hikayesi olsa da hikayenin içerisinde olağanüstü öğelerin de katılması ile birlikte efsane haline getirilmiştir. Hikayenin 16. yüzyıldan günümüze kadar ulaştığı üzerinde durulur. Günümüzde Azerbaycan, Ermenistan, Anadolu, Albanya bölgelerinde hala anlatılan bir aşk hikayesidir.