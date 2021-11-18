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Giriş Tarihi: 18.11.2021 08:42 Son Güncelleme: 18.11.2021 08:43

Kerem İsminin Anlamı Nedir ve Kur'an'da Geçiyor mu? Kerem Ne Demek?

Kerem İsminin Anlamı Nedir ve Kur’an’da Geçiyor mu? Kerem Ne Demek?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son yayınladığı rapora göre en yaygın erkek isimleri arasında yer almıştır. İsim arayışında olan anne ve babaların dikkatini çekmektedir. Televizyonlarda da birçok dizi, filmde duyulan bu isim kulağa hoş gelmesi ve telaffuzunun düzgün oluşuyla tercih nedeni olmaktadır. Kerem isminin anlamı nedir sorusuna cevap bularak son kararı buna göre vermek isteyenler doğru yerdeler. Türkiye’de popüler isimler arasında yer alan Kerem isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir? Kerem Kur’an’da geçiyor mu, manası nedir?

Evladını kucağına almak için gün sayan anne ve baba adayları isim araştırmalarında ince eleyip sık dokumaktadır. Bebeğine güzel anlama sahip bir isim vermek isteyenler tüm isimlerin anlamlarını da gözden geçirmektedir. Kerem isminin anlamı nedir sorusu ise bu noktada sıkça akıllara gelir.Kerem isminin anlamı, kökeni ve diğer tüm merak edilenlere bu başlık altında yer verdik. Kerem isminin anlamı ne demek? Kerem Kur'an'da geçiyor mu? İşte bu isme dair merak edilen tüm bilgiler...

KEREM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye'de en yaygın kullanılan erkek isimlerinden bir tanesidir. Geçmişten günümüze kadar ulaşan ve hala popülerliğini sürdüren Kerem ismini özellikle televizyonlarda dizi ve filmlerde sıkça duymaktayız. Anne ve baba adayları da erkek bebeğine Kerem adını vermeden önce bu ismin anlamına göz atmaktadır. Kerem isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır.

Kerem, soyluluk ve asalet anlamlarını barındırmaktadır. Ayrıca açıklık ve cömertlik anlamını taşır. Erkek bebekler için kullanılan bu ismin bazı özelliklerinin olduğu da konuşulur. Kerem adına sahip bir kimsenin hayatında her alanda başarılı olduğu görülmektedir. Yüksek zeka kapasitesi sayesinde ise girdikleri her işi başarıyla noktalarlar.

Kerem isminin kökeni: Arapça
Kerem isminin cinsiyeti: Erkek
Kerem isimli kişi sayısı: 78000
Kerem isminin kullanım oranı: 240
Kerem isminin harf sayısı: 5
Kerem Kuran'da geçiyor mu: Evet


KEREM KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kerem ismi hakkında tercih edilmeden önce merak edilen en önemli konulardan birisidir. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 70. Ayetinde Kerram olarak geçmiştirü. Bazı din ve devlet büyüklerinin eski zamanlarda bu ismi taşıdığı belirtilmektedir.

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Kerem İsminin Anlamı Nedir ve Kur'an'da Geçiyor mu? Kerem Ne Demek?
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