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Giriş Tarihi: 21.06.2026

Kerem'in failleri bulunsun

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Kerem’in failleri bulunsun
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Trabzon'da yaşayan 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir, 3 yıl önce oturdukları sitenin parkında arkadaşlarıyla oynadığı sırada başına isabet eden yorgun mermiyle hayatını kaybetti. Kerem'siz 3'üncü Babalar Günü'ne giren tarih öğretmeni İsa Özdemir, "Yüreğimdeki acı hiç dinmedi. Onsuz koskoca 3 yıl geçti. İçimizdeki yangın hiç sönmedi. Adalet Bakanı'mız Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaları yeniden incelemeye aldırması yüreğimize su serpti. Oğlumun katilinin bulunmasını ve cezasını çekmesini istiyorum. Biz yandık başka aileler yanmasın" dedi. Anne Fatma Özdemir ise, "Oğlumun ve onun gibi yorgun mermi ile hayatlarını kaybedenlerin ailelerine bu acıları yaşatanların bulunmasını istiyorum" dedi.

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Kerem'in failleri bulunsun
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