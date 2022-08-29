Kerpe Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Kerpe Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlı olan Kerpe, son dönemlerde sıklıkla tercih edilen küçük ve doğal güzelliklere sahip olan bir tatil beldesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kerpe camping alanları ise, bu bölgeyi tercih eden kişileri oldukça memnun kılmaktadır. Dilerseniz, Kerpe kamp alanları hakkındaki detaylı bilgileri birlikte öğrenelim...

KERPE KAMP ALANLARI

Kamp yapmak isteyen fakat İstanbul'dan çok da uzaklaşmamak isteyen kişiler için, Kerpe kamp alanları oldukça çekici olacaktır. Kerpe bölgesi, gerek İstanbul'a çok yakın bir konumda bulunması gerek ise etrafında gezilecek çok sayıda yerin var olması sebebi ile, bu noktayı ideal bir kamp alanı haline getirmektedir. Peki ya Kerpe kamp alanları hangileridir? İşte Kerpe kamp alanları;

Ömerağzı Kamp ve Piknik Alanı

Sarısu Gençlik Kampı

Sardala Koyu Kamp Alanı

Bağırganlı Kamp Alanı

Cebeci Kamp Alanı

Kerpe Kartal Kayalıklar Kamp Alanı

Kerpe Doğa Çadır Kampı

Kumcağız Orman Kamp Alanı

EN İYİ, DENİZE SIFIR KERPE ÇADIR KAMP YERLERİ VE ÇADIR KURULACAK YERLER

Kocaeli'nin Kerpe bölgesinde, sahil kenarı olması nedeniyle hem ücretsiz hem de ücretli olmak üzere pek çok fazla camping alanı mevcuttur. Şehrin merkezine yakın olmasından ötürü, kamp yapan kişiler için sıklıkla tercih edilir bir yer olmaktadır. Ücretsiz kamp alanları içerisindeki duş, market ve tuvalet gibi hizmetler bulunmasa da, ihtiyaçların karşılanması için çeşitli alanlar mevcuttur. Bunlara bağlı olarak; en iyi, denize sıfır şekilde Kerpe çadır camping alanları ve çadır kurulacak yerler şu şekilde örneklendirilebilir;