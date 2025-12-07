Kesik baş cinayetinin nedeni köpek saldırısı mı? Vahşetin peşine düşen SABAH, çarpıcı detaylara ulaştı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Köyde hiç kimseyle husumeti olmayan ve sessiz sakin bir kişi olarak bilinen Ferdi Özdemir'in geçmişini araştıran Jandarma ekipleri ilginç bir detaya ulaştı. Ferdi Özdemir'in geçtiğimiz Mart ayında kardeşi Süleyman Özdemir ile birlikte ağıllarının yakınına gelerek yüksek sesle müzik dinleyip alkol alarak köpeklerine taş atan aynı köyden B.U. ve F.B. ile tartıştıklarını ve dövüştüklerini belirledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Isparta'da galericilik yapan B.U. halasının oğlu F.B. ve iki akrabası gözaltına alındı.

KESİK BAŞ BULUNAMADI

Gözaltına alınan 4 kişinin Jandarma'daki sorguları devam ederken, kadavra köpekleriyle yapılan tüm aramalara rağmen Ferdi Özdemir'in kesik başına henüz ulaşılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.