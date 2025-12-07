Haberler Yaşam Haberleri Kesik baş cinayetinin nedeni köpek saldırısı mı? Vahşetin peşine düşen SABAH, çarpıcı detaylara ulaştı
Türkiye'nin konuştuğu Isparta’daki kesik baş cinayetinde bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. Ferdi Özdemir’in (39) geçtiğimiz Mart ayında köpek havlaması nedeniyle kavga ettiği 4 kişi, Isparta’da Jandarma tarafından gözaltına alındı. 4 kişinin Jandarma’daki ifadeleri devam ederken, kesik başa henüz ulaşılamadı. Vahşetin peşine düşen SABAH, çarpıcı detaylara ulaştı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş Köyü'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası Ferdi Özdemir, kardeşi ve babasıyla birlikte yıllardır 625 haneli köyde çobanlık yapıyordu. 300'e yakın keçisi bulunan Özdemir, kurt nedeniyle geceleri hayvanların olduğu Eriklikoyak mevkiindeki çadırında kalıyordu. Her sabah köye tekrar dönen Özdemir, akşam yemeğinin ardından otomobiliyle çadırına gidiyordu.

EN SON MARKETTE GÖRÜLDÜ

Her gün olduğu gibi 4 Aralık günü akşam yemeğinden sonra babasının evinden ayrılan Özdemir, saat 19.55 sıralarında bir markete girerek alışveriş yaptı. Ardından otomobiliyle köyden ayrılan Özdemir'den bir daha haber alınamadı.

KARDEŞİ BULDU

Kardeşine gün boyunca ulaşamayan Süleyman Özdemir, cuma günü Eriklikoyak mevkiindeki çadıra bakmak için yola çıktı. Şiddetli yağış nedeniyle göz gözü görmeyen yolda çadıra bir kilometre kala Pekmez Topraklı mevkiinde bir kişinin yerde yattığını, bir otomobilin ise tamamen yanmış olduğunu gören Süleyman Özdemir, aracından inerek olay yerine koştu. Özdemir, sırtında iki kez karnında ise bir kez bıçaklanan ve kafası olmayan kişinin abisi olduğunu kıyafetlerinden tanıdı.

YAĞMUR DELİLLERİ YOK ETTİ

Özdemir, durumu hemen Jandarma'ya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma bölgeyi şerit altına alınırken, şiddetli yağan yağmur nedeniyle bir çok delilin özellikle araç izlerinin kaybolduğu belirlendi. Ferdi Özdemir'in cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Köyde hiç kimseyle husumeti olmayan ve sessiz sakin bir kişi olarak bilinen Ferdi Özdemir'in geçmişini araştıran Jandarma ekipleri ilginç bir detaya ulaştı. Ferdi Özdemir'in geçtiğimiz Mart ayında kardeşi Süleyman Özdemir ile birlikte ağıllarının yakınına gelerek yüksek sesle müzik dinleyip alkol alarak köpeklerine taş atan aynı köyden B.U. ve F.B. ile tartıştıklarını ve dövüştüklerini belirledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Isparta'da galericilik yapan B.U. halasının oğlu F.B. ve iki akrabası gözaltına alındı.

KESİK BAŞ BULUNAMADI

Gözaltına alınan 4 kişinin Jandarma'daki sorguları devam ederken, kadavra köpekleriyle yapılan tüm aramalara rağmen Ferdi Özdemir'in kesik başına henüz ulaşılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

