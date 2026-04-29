Giriş Tarihi: 29.04.2026 15:59

Kesilen ağaç kamyonetin üzerine düştü: 1 kişi öldü

Bursa’da ormanlık alanda ağaç kesimi yapıldığı sırada toprak yolda seyir halinde olan bir kamyonetin üzerine çam ağacı devrildi. Akıl almaz kazada, 35 yaşındaki Temel Kurt hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Osmangazi ilçesinde 57 yaşındaki M.B, Uludağ Milli Parkının yakınlarındaki ormanlık alanda ağaç kesim işi yapmaya başladı. Kestiği çam ağaçlarından biri, o sırada toprak yolda seyir halinde olan bir kamyonetin üzerine devrildi. Kabin kısmının tam üzerine devrilen ağaç, kamyoneti hurdaya çevirdi. Araçta bulunan 3 kişiden kamyonet sürücüsü Temel Kurt olay yerinde hayatını kaybederken V.S. (35) ile O.Ç. (33) ise yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ağacı kesen M.B. gözaltına alındı. Kamyonetin, girişi kapatılan yola izinsiz girdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#BURSA

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
