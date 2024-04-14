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Giriş Tarihi: 14.4.2024 11:01 Son Güncelleme: 14.4.2024 11:20

Kesilen ağacın üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi

Karabük'ün Eflani ilçesi Tabaklar mahallesinde kestiği kavak ağacı altında kalan 27 yaşındaki Orhan Ünal yaşamını yitirdi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Kesilen ağacın üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi

Karabük'ün Eflani ilçesi tabaklar Mahallesi Tepecik Küme evleri mevkiinde meydana geldi.27 yaşındaki Orhan Ünal kavak ağacını keserken, ağacın samanlık üzerine düşmemesi için çelik halat ile bağlayıp traktör ile çekilirken, kesilen ağaç Orhan Ünal'ın üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ağır yaralanan Orhan Ünal'ı Eflani Engtre Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada doktorların tüm çabasına rağmen Orhan Ünal yaşamını yitirdi. Olay yerinde ağaç kesme işinde bulunan 3 kişi Eflani Savcılığı tarafından gözetim altına alınırken, Polis ve Savcılık olay hakkında soruşturma başlattı.

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Kesilen ağacın üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi
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