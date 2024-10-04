Kesilen elleri 8 saatte yerine dikildi! Engel tanımayıp dünya şampiyonu oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında erkekler K44 63 kiloda Moğol rakibini yenerek dünya şampiyonu olan milli para tekvandocunun yeni hedefi 2028 Los Angeles para oyunlarında şampiyonluğunu tekrarlamak.

2008 yılında, ailesine ait fıstık bahçesinde çalışırken elleri traktörün kuyruk şaftına sıkışarak kopan Mehmet Bozteke, önce Birecik Devlet Hastanesi'ne ardından da Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Hastanede nöbetçi hekim tarafından durumu değerlendirilen Bozteke, gerekli alet ve teçhizatın olmadığı söylenerek Adana'ya sevk edildi. İki eli de kopan genç bir hastanın Adana'ya sevk edildiğini haber alan Prof. Dr. Mehmet Mutaf, ambulansı yoldan geri çevirdi. 8 saat süren ameliyatın ardından gazetecilere bilgi veren Dr. Mutaf, her iki kolu kopan küçük bir erkek çocuğunu ameliyat masasında yaralı bir kuş gibi gördüğü anı anlatmanın mümkün olmadığını belirterek, "Kol ve bacak gibi büyük organ kopmalarında kopan organın en geç 4-6 saat içinde yeniden kan dolaşımı sağlanmadığı takdirde dokularda oluşacak çürüme nedeniyle başarı şansı ortadan kalkmaktadır. Bu süre sıcak hava koşullarında daha da kısalmaktadır. Adana'ya gidene kadar şansı kalmayacaktı. Haberi alınca ambulansı geri çağırdım. 8 saat süren ameliyatın ardından küçük çocuğun iki kolunu da yerine diktik" diye konuşmuştu.

Bozteke, ameliyatın ardından üç buçuk ay hastanede yatmış, tam 15 ameliyat geçirmişti. Hastane sürecinin ardından bir yıl boyunca evde yatağa bağımlı kalan Bozteke, elleri olmadığı için günlük işlerini ayaklarıyla yapmayı öğrenmişti. Mahallesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı bir spor salonunda fizyoterapistinin "Ayaklarını iyi kullanıyorsun tekvando yapabilirsin" tavsiyesi üzerine tekvando ile tanışmıştı. Bölgesel başarıların ardından ulusal müsabakalara katılan Mahmut Bozteke, Türkiye şampiyonu olduğu 2016 yılında ilk uluslararası başarısını ise Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştı. 1 yıl sonra İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenen Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan genç sporcu 2019 yılında Avrupa şampiyonu olmuş, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ise bronz madalya kazanmıştı.

Bozteke son olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında erkekler K44 63 kilo finalinde Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat'ı 9-7 mağlup ederek dünya şampiyonu olarak bu dalda ülkemize ilk madalyayı getiren sporcu oldu.

Yoğun çalışma temposu sayesinde hazırlandığı paralimpik oyunlarında şampiyon olmanın sevincini yaşayan Bozteke'nin yeni hedefi ise 4 yıl sonra ABD'nin Los Angeles kentinde yapılacak olan paralimpik oyunlarda şampiyonluğunu yenilemek.

Paralimpik oyunlarda altyapının daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Bozteke, "Bana bir fırsat verildi ve en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Bundan sonra ülkemizden başka engelli kardeşlerimizin de uluslararası arenada başarılı olabilmesi için destek çok önemli. Paralimpik sporcuları erken yaşlarda maçlara sokup onların deneyim kazanmalarını sağlayabiliriz. Çünkü ne kadar erken başlarsak, bir o kadar da başarılı oluruz" şeklinde konuştu.

