Keşke Erdoğan bizim liderimiz olsaydı: Cilvegözü sınır kapısından dönüş başladı

Suriye'nin İdlib kentinden 5 yıl önce Hatay'a gelen Enver Alrayi (26), 3üncü çocuğuna hamile eşi Kefa Zaydan (24) ve çocukları Muhammad (5), Süleyman (2) ile sabırsızlıkla ülkesine geri dönmeyi bekliyor. Hatay'da tarım işçisi olarak çalışan Enver Alrayi, "Buradan gider gitmez önce savaşta hasar gören evimi tamir edeceğim. 2 ay sonra da Hatay'da kalan annem ile babamı gelip alacağım. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi sahip çıktılar, yemek ve iş verdiler. Kimse bize karışmadı. Sanki kendi ülkemizde yaşıyorduk. Türkiye'yi çok özleyeceğiz" dedi.

ERDOĞAN BİZİM CUMHURBAŞKANIMIZ OLSAYDI

10 yıldır Hatay'ın İskenderun ilçesinde pastanede çalışan pasta ustası Şerif Dak (33) ülkesine geri dönmek için valizlerini topladı. 4 çocuk babası Dak, "Halep'e gider gitmez, inşallah iş başı yapacağım. Hiçbir ülke bizi kabul etmezken Türkiye bize kucak açtı. Ömrümüz boyunca bu iyiliği unutmayacağız. Keşke Recep Tayyip Erdoğan, bizim Cumhurbaşkanımız olsaydı. O dünyanın en büyük lideridir. Allah ona çok uzun ve sağlık bir ömür versin. Türkiye'ye hakkımızı ödeyemeyiz" diye konuştu.

Bu arada küçük Suriyeli çocuklar vatanlarına dönmenin heyecanını yaşadı. Küçük çocuklar oyunlar oynadı.

SURİYE'YE GİDERKEN HANGİ İŞLEMLER YAPILIYOR?

Bulundukları illerde göç idarelerine giden Suriyeli vatandaşlar ikametgah belgelerini teslim ediyor. Burada Suriyeli vatandaşların borcu ve sabıka kaydı olup olmadığını netleştirdikten sonra geçiş belgesi veriliyor. Belgelerini alan Suriyeliler de Cilvegözü gümrük kapısında görevlilere belgeyi teslim ettikten sonra geçiş sağlıyor ve ülkelerine geri dönüyor.

Bu arada İçişler Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Mobil Hizmet Birimi de işlemlerin daha çabuk olması için gümrük kapısında hizmet veriyor