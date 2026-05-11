Keskin burunlar siber suçların peşinde

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) yetiştirilen Belçika Malinois ırkı "Axel", cep telefonu, sim kart, USB bellek, hard disk ve benzeri küçük elektronik materyallerin yerini kısa sürede belirliyor. Terör ve uyuşturucu gibi suçlarda kritik öneme sahip dijital delillerin bulunmasında görev alan "hassas burun", gizlenmiş veya fark edilmesi zor teknolojik materyalleri koku yoluyla tespit ediyor. KEM'de zorlu eğitim sürecinden geçirilen 4 yaşındaki Axel, tüm elektronik cihazlarda bulunan ortak bir kimyasal kokuya şartlandırılıyor. Eğitimlerin ilerleyen aşamalarında ise farklı cihaz türleri tanıtılarak köpeğin bu materyallerin tamamına tepki vermesi sağlanıyor. Operasyon ve arama köpeklerine göre daha hassas ve kapsamlı bir eğitimden geçen dedektör köpekler, seçme aşamasından itibaren yüksek performans kriterlerine göre belirleniyor. Eğitimlerini tamamlayanlar, sahada düzenlenen operasyonlarda da aktif görev alarak çok sayıda dijital materyalin ele geçirilmesine katkı sağlıyor.

SANİYELER İÇİNDE BULUYOR

Merkezde yetiştirilen köpeklerin operasyonlardaki alanlara alışması için ev gibi dizayn edilen odalarda senaryo gereği arama yapan "Axel", alana yerleştirilen dijital materyallerin bulunmasına yardımcı oldu. KEM'de 22 yıldır uzman eğitmen olarak görev yapan Polis Memuru Doğan Yıldız, 2017'den bu yana teknoloji tespit köpeği ile alakalı çalışmalar yapıldığını söyledi. Çalışmalar sonrası köpeklerin cep telefonu, USB bellek, sim kart gibi teknolojik cihazlara tepki verdiğini ifade eden Yıldız, sonrasında ise bu alandaki çalışmaların yoğunlaştığını anlattı.