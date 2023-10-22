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Giriş Tarihi: 22.10.2023 16:27 Son Güncelleme: 22.10.2023 16:27

Kestanbol Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ezine Kestanbol Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Kestanbol Kaplıcaları Türkiye’nin en önemli şifa merkezleri arasında yer almaktadır. Hem şifa bulmak hem de dinlenmek isteyen kişiler kaplıcaları yılın birçok döneminde ziyaret edebilmektedir. Farklı yaş grupları tarafından ziyaret edilen kaplıcalar oldukça kolay bir lokasyonda yer alır. Ziyaret öncesinde hemen herkesin araştırdığı konu Kestanbol Kaplıcaları nerede, nasıl gidilir ve suyu kaç derece sorularının yanıtlarıdır.

Kestanbol Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ezine Kestanbol Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Kestanbol Kaplıcaları faydalı suları ile şifa bulmak isteyenlerin gözdesi olan yerlerden biridir. İnsanlara şifa dağıtmaya devam eden kaplıca ulaşım yönünden farklı alternatifler sunar. Çeşitli hastalıklara iyi gelmesi kaplıcaların Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçi almasını sağlar. Ancak ziyaretçilerin mutlaka Kestanbol Kaplıcaları nerede, nasıl gidilir ve suyu kaç derece sorularına yanıt bulması önem taşır.

Kestanbol Kaplıcaları Neye İyi Gelir?

Kestanbol Kaplıcalarının suları hem banyo hem de içme kürleri için oldukça elverişlidir. Suyu klorürlü (sodyumlu) demirli, florürlü radyo aktif birleşimli kimyasal özelliklere sahiptir. Suyun pH değeri ise 5,9 düzeyindedir. İyi geldiği alanlar ise şunlardır:

  • Sinir ve kaslarda bulunan yorgunluklar
  • Romatizma rahatsızlığı
  • Eklem kireçlemesi
  • Nevrit hastalığı
  • Kadım hastalığı
  • Solunum yolunda meydana gelen sorunlar

Gibi hastalıkların tedavisinde Kestanbol Kaplıcaları son derece iyi etkileri ile öne çıkmaktadır. Su sıcaklığı ise 73 derecedir. Suyun içerisinde bol miktarda kalsiyum ve demir bulunur.

Kestanbol Kaplıcaları Nerede?

Kestanbol Kaplıcaları Çanakkale'nin Ezine ilçesine 18 km mesafede yer alır. Kestanbol Kaplıcası denize ise 3 km mesafede yer alır.

  • Ankara ve Kestanbol Kaplıcaları 671 km
  • İstanbul ve Kestanbol Kaplıcaları 333 km
  • Bursa ve Kestanbol Kaplıcaları arası 284 km

Bununla birlikte Çanakkale Havaalanından kaplıcalar arası 75 km kadardır.

Kestanbol Kaplıcaları'na Nasıl Gidilir?

Kaplıcalara gitmek için özel araç, deniz, tren ve hava yolu tercih edilebilir. Havayolunu tercih edenler havaalanından kaplıcalara özel servisler ile ulaşabilme imkanı bulabilirler. Demir yolunu tercih edecek kişiler Bandırma ilçesi ve Balıkesir'de bulunan tren istasyonlarını kullanarak ulaşım sağlayabilirler. Konaklamak için ise ziyaretçiler tesisleri tercih edebilecekleri gibi farklı alternatifleri de değerlendirme imkanına sahiptirler.

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Kestanbol Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ezine Kestanbol Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?
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