Kestanbol Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ezine Kestanbol Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Kestanbol Kaplıcaları faydalı suları ile şifa bulmak isteyenlerin gözdesi olan yerlerden biridir. İnsanlara şifa dağıtmaya devam eden kaplıca ulaşım yönünden farklı alternatifler sunar. Çeşitli hastalıklara iyi gelmesi kaplıcaların Türkiye'nin birçok yerinden ziyaretçi almasını sağlar. Ancak ziyaretçilerin mutlaka Kestanbol Kaplıcaları nerede, nasıl gidilir ve suyu kaç derece sorularına yanıt bulması önem taşır.

Kestanbol Kaplıcaları Neye İyi Gelir?

Kestanbol Kaplıcalarının suları hem banyo hem de içme kürleri için oldukça elverişlidir. Suyu klorürlü (sodyumlu) demirli, florürlü radyo aktif birleşimli kimyasal özelliklere sahiptir. Suyun pH değeri ise 5,9 düzeyindedir. İyi geldiği alanlar ise şunlardır:

Sinir ve kaslarda bulunan yorgunluklar

Romatizma rahatsızlığı

Eklem kireçlemesi

Nevrit hastalığı

Kadım hastalığı

Solunum yolunda meydana gelen sorunlar

Gibi hastalıkların tedavisinde Kestanbol Kaplıcaları son derece iyi etkileri ile öne çıkmaktadır. Su sıcaklığı ise 73 derecedir. Suyun içerisinde bol miktarda kalsiyum ve demir bulunur.

Kestanbol Kaplıcaları Nerede?

Kestanbol Kaplıcaları Çanakkale'nin Ezine ilçesine 18 km mesafede yer alır. Kestanbol Kaplıcası denize ise 3 km mesafede yer alır.

Ankara ve Kestanbol Kaplıcaları 671 km

İstanbul ve Kestanbol Kaplıcaları 333 km

Bursa ve Kestanbol Kaplıcaları arası 284 km

Bununla birlikte Çanakkale Havaalanından kaplıcalar arası 75 km kadardır.

Kestanbol Kaplıcaları'na Nasıl Gidilir?

Kaplıcalara gitmek için özel araç, deniz, tren ve hava yolu tercih edilebilir. Havayolunu tercih edenler havaalanından kaplıcalara özel servisler ile ulaşabilme imkanı bulabilirler. Demir yolunu tercih edecek kişiler Bandırma ilçesi ve Balıkesir'de bulunan tren istasyonlarını kullanarak ulaşım sağlayabilirler. Konaklamak için ise ziyaretçiler tesisleri tercih edebilecekleri gibi farklı alternatifleri de değerlendirme imkanına sahiptirler.