Kestiği ağacın altında can verdi

Karabük'ün Eflani ilçesi Tabaklar mahallesinde kestiği kavak ağacı altında kalan 27 yaşındaki Orhan Ünal yaşamını yitirdi. Olay Eflani ilçesi Tabaklar Mahallesi Tepecik Küme evleri mevkiinde meydana geldi. 27 yaşındaki Orhan Ünal kavak ağacını keserken, ağacın samanlık üzerine düşmemesi için çelik halat ile bağlayıp traktör ile çekilirken, kesilen ağaç Orhan Ünal'ın üzerine düştü.Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ağır yaralanan Orhan Ünal'ı hastaneye kaldırdı. Burada doktorların tüm çabasına rağmen Orhan Ünal yaşamını yitirdi. Olay yerinde ağaç kesme işinde bulunan 3 kişi Eflani Savcılığı tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.