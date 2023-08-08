Kettle Ne Kadar Elektrik Harcar? Su Isıtıcı 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Yakar?

Su ısıtıcılar, çay ve kahve ihtiyacının kısa sürede karşılanması için kullanıcıya pratik çözümler üreten cihazlardır. Bunun yanında yemekler için ihtiyaç duyulan sıcak suyu bu cihazlarla kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Günümüzde büyük marketlerden dahi bu cihazları temin etmeniz mümkündür. Satın alacağınız su ısıtıcı ile ilgili kettle ne kadar elektrik harcar, 1 ayda ne kadar elektrik yakar sorularının cevabını bilmeniz menfaatinize olacaktır.

Kettle Ne Kadar Elektrik Harcar?

Kettle, mutfakta işleri kolaylaştıran bir cihaz olduğu gibi işyeri ve ofis ortamlarında da pratik kullanım sağlar. Satın aldığınız su ısıtıcı ile misafirlerinize kısa sürede çay ve kahve hazırlamanız mümkündür. Acil sıcak su gereksiniminin olduğu yerlerde kettle cihazları son derece pratik ürünlerdir.

Kettle satın alırken kullanıcının dikkate aldığı hususların başında bu ürünlerin elektrik tüketimi gelir. Kettle çeşitlerinin her birinin elektrik tüketimi birbirinden farklıdır. Genel anlamda bahse konu cihazların enerji tüketimi 1800 watt ile 3000 watt arasındadır.

Su ısıtıcı cihazların harcadığı elektrik miktarının ölçülmesi için güncel elektrik tarifesinin bilinmesi gerekir. 2023 yılında düşük kullanım tarifeli meskenler için elektrik kullanım bedeli 1,5017 kWh'tir. Su ısıtıcıların aylık elektrik tüketim miktarı hesaplanırken bu kullanım bedeli dikkate alınmalıdır. Söz konusu bedel her yıl güncellendiği için doğru hesaplamanın yapılması için güncel bedel tablosu incelenmelidir.

Su Isıtıcı 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Yakar?

Kettle çeşitleri her zaman kullanılan ürünler değildir. Kullanıcı sadece ihtiyaç duyduğu zamanlarda su ısıtıcıyı kullanılır. Bu nedenle 4 kişilik bir ailede kettle kullanım sıklığının günlük 7-8 kez olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu kullanım sıklığı da günlük en fazla 1 saat kullanıma tekabül eder.

Su ısıtıcının ayda ne kadar elektrik yaktığı, günlük kullanım süresi ve su ısıtıcının özelliğine göre değişir. Yukarıdaki kullanım süresinden yola çıkarak 2000 watt gücünde bir su ısıtıcının elektrik tüketim miktarını örnek olarak anlatabiliriz. 2000 watt 2 kW yapar. Günlük 1 saat kullanılan bir kettle ayda 30x2=60 kW elektrik harcar. Bu kullanım miktarını güncel elektrik kullanım bedeli ile çarptığınızda aylık elektrik faturanıza yansıma miktarını bulabilirsiniz. Bunun için de 60x1,5017=90,102 TL faturanıza yansıyan bedel ortaya çıkacaktır.

Güçlü performans sergileyen kettle çeşitlerinin elektrik tüketim oranı da doğal olarak daha fazladır. Su ısıtıcı satın alırken bütçenize uygun ürünlerin yanı sıra elektrik tüketiminde optimum cihazlara yönlenmeniz uygun olacaktır. Kettle alırken fiyat performans değerlendirmesi yapmanız sizi doğru ürüne yönlendirecektir.