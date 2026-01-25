Kezzaplı cani vahşeti

Gaziantep'te yaşayan Sibel Çelik Külah (33), yıllardır gördüğü şiddete dayanamayarak, bir süre önce eşi Adem Külah'ı terk etti. 13 ve 9 yaşlarındaki kızlarını da alan Sibel Çelik Külah, annesinin evine dönüp, eşine de boşanma davası açtı. Ancak bu durumu kabullenemeyen Adem Külah (36) eşinin ve çocuklarının kaldığı evin kapısını çaldı. Kapıyı açan Sibel Çelik Külah'a saldırıp evin içine sokan Adem Külah, bir kez daha dövmeye başladı. Ardından etkisiz hale getirdiği genç kadının ellerini ve ayaklarını, yanında getirdiği koli bandıyla bantlayan Adem Külah, sürükleyerek götürdüğü banyoda başına kezzap döktü.Daha sonra baldızını arayan Külah, "Gelin bacınızın ölüsünü alın" diyerek, polise gidip teslim oldu. Olayı duyan talihsiz kadının yakınları gittikleri evde Sibel Çelik'i acılar içinde kıvranırken buldu. Yakınlarının ihbarıyla eve gelen 112 Acil Servis Ekipleri, tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sibel Çelik yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Genç kadının kafa derisinin tamamen yandığı, gözlerinde ise yüzde 99 oranında görme kaybı meydana geldiği öğrenildi. Cani koca ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.